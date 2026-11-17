SkiWelt (ots) -Neuer Indy Pass "Destination Upgrade" bringt bis zu fünf Skitage in die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Die Region erhält zudem den Gold Magellan Award 2026 für Nachhaltigkeit.Als erstes europäisches Skigebiet trat die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental im Oktober 2023 dem Indy Pass bei, einem internationalen Verbund von mittlerweile mehr als 300 unabhängigen Skigebieten weltweit. Mit dem neuen Destination Upgrade zählt sie nun zu nur 13 ausgewählten Destinationen, an denen Passholder bis zu fünf Skitage verbringen können. Gleichzeitig würdigt das US-Fachmedium Travel Weekly die SkiWelt mit dem Gold Magellan Award 2026. Hinter beiden Erfolgen stehen gemeinsame Werte: Unabhängigkeit, regionale Verwurzelung, Bodenständigkeit, Zusammenarbeit über Grenzen hinweg und der gemeinsame Anspruch, sich laufend zu verbessern - eine Philosophie, mit der die SkiWelt in der Wintersaison 2027/28 ihr 50-jähriges Bestehen feiert.Erster europäischer Partner: eine Kooperation mit Wirkung275 Pistenkilometer, 81 moderne Bahnen, 80 familiengeführte Hütten, neun zusammengewachsene Tiroler Skiorte: Die SkiWelt zählt zu den größten und modernsten Skigebieten der Welt. Besonders macht sie das enge Miteinander eigenständiger Bergbahnen, Hüttenwirte, Grundeigentümer, Tourismusverbände und regionaler Partner. Diese Philosophie teilt sie mit dem Indy Pass, den Doug Fish 2019 gegründet hat und den seit 2023 Erik Mogensen weiterentwickelt. Mogensen, selbst in einem kleinen US-Skigebiet aufgewachsen, will unabhängige Betriebe stärken und Skifahren für Familien leistbar halten. Heute gehören rund 20 europäische Skigebiete zum Verbund, darunter Portes du Soleil, das größte Skigebiet der Welt oder Levi.So funktioniert der Indy Pass: Er enthält grundsätzlich zwei Skitage pro Partnerskigebiet - in der SkiWelt zwei Tagesskipässe für das gesamte Skigebiet, einzulösen direkt an den Bergbahnkassen. Damit der Indy Pass für alle Partner ein unabhängiges, nicht überlaufenes Erlebnis bleibt, wird die Auflage jedes Jahr begrenzt: Der Indy Pass 2026/27 war im Frühjahr innerhalb von 37 Minuten ausverkauft und ist auch aktuell nicht mehr frei erhältlich. Interessierte können sich auf indyskipass.com auf die Warteliste setzen lassen.Neu: Fünf statt zwei Skitage in der SkiWeltDas am 5. November 2026 vorgestellte Destination Upgrade erlaubt Inhabern eines gültigen Indy Pass, drei zusätzliche Skitage zu erwerben. Mit den zwei inkludierten Tagen sind bis zu fünf Skitage in der SkiWelt möglich - ohne Sperrtage. Alternativ lassen sich die Zusatztage auf die teilnehmenden Destinationen verteilen. Buchbar ist das Upgrade ausschließlich für bestehende Indy-Pass-Kunden im Indy-Pass-E-Store; die Tage laden sich automatisch auf den Pass. Es kostet ab 199 US-Dollar für Erwachsene und 129 US-Dollar für Kinder - Skifahren soll leistbar bleiben, auch als mehrtägiger Winterurlaub. "Skifahrer wollen ihr Geld in unabhängige Skigebiete investieren, und jetzt können sie das bei einer längeren Reise tun", sagt Indy-Pass-Director Erik Mogensen.Gemeinsam statt gegeneinander lautet auch die Strategie der SkiWelt auf den internationalen Märkten: Seit drei Jahren präsentieren sich führende österreichische Skigebiete gemeinsam als WinterAllianz der Österreich Werbung in den USA, unter deren Dach auch die SkiWelt von Beginn an mit dabei ist. Mit ihrem vielseitigen Angebot und ihrer Erreichbarkeit, jeweils eine Stunde von München, Salzburg und Innsbruck entfernt, ist sie für internationale Gäste geradezu prädestiniert. Dass unterschiedliche Skigebiete bei unterschiedlichen Verbünden dabei sind, ist ein Gewinn für alle: Internationale Gäste entdecken so noch mehr von Österreich, und wer anreist, schaut sich gern auch andere Skigebiete an. Destinationen profitieren voneinander.Neben den traditionellen Hauptmärkten sind in den vergangenen Jahren auch neue Märkte stark gewachsen. Gäste aus über 90 Nationen besuchen die SkiWelt, rund 80 Prozent kommen wieder. Das ist Ansporn, sich laufend zu verbessern und Gäste wie Einheimische jeden Tag aufs Neue zu begeistern. Auch in diesem Winter investieren die SkiWelt Bergbahnen über 13 Millionen Euro in neue Angebote und Services.Unabhängigkeit verbindet: fast 50 Jahre PioniergeistWas 1977 mit dem mutigen Zusammenschluss eigenständiger Bergbahnen, einer gemeinsamen Vision und echtem Tiroler Pioniergeist begann, war über 30 Jahre das grösste zusammenhängende Skigebiet Österreichs und zählt heute zu den größten der Welt. Entscheidend war nie allein die Größe, sondern die Überzeugung, gemeinsam mehr zu erreichen, ohne die eigene Identität aufzugeben. "Ohne den Mut gemeinsam über die eigenen Grenzen hinauszudenken und immer wieder gemeinsam Entscheidungen für das große Ganze zu treffen, wäre die SkiWelt nicht dort, wo sie heute ist. Unsere Gäste lieben die Individualität der Orte, und Angebote nehmen uns aber als eine SkiWelt wahr. Verbandsgrenzen spielen für sie keine Rolle. Groß und modern, aber gemütlich und persönlich wie zu Hause, individuell und einzigartig: Genau das macht die SkiWelt so besonders", so Anita Baumgartner, SkiWelt Marketing.Dass diese Haltung international verbindet, zeigt das kanadische Big White: "Unabhängigkeit ist der Schlüssel zu unserem Erfolg", sagt Senior Vice President Michael J. Ballingall. Auch dort setzt man bewusst auf lokale Familienbetriebe und persönliche Begegnungen statt auf Konzernstrukturen.Gold aus den USA: Magellan Award 2026 für NachhaltigkeitTravel Weekly zeichnet die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental im November mit dem Gold Magellan Award 2026 in der Kategorie "Travel Destinations - Overall | Eco-Friendly 'Sustainable' Destination" aus. Die renommierte Auszeichnung der US Reisebranche würdigt das langjährige Engagement der SkiWelt: von energieeffizienten Bergbahnen über moderne Beschneiungstechnologien bis zu nachhaltigen Mobilitätslösungen. Bereits 2024 erhielt die SkiWelt beim Mountain Travel Symposium in Lake Tahoe den International Sustainability Award, dazu kommen die Fünf-Sterne-Bewertung und die Auszeichnung für umweltfreundlichen Skibetrieb von Skiresort.de sowie der SnowTrex Award "Best Place to Ski". Präsentiert wird der Gold Magellan Award in der Travel-Weekly-Ausgabe vom 16. November 2026. www.skiwelt.at/awardsAngebote für Familien in der SkiWelt- Gratis Saisonauftakt, 5. und 6. Dezember 2026: Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2008 und jünger fahren kostenlos (Altersnachweis an den Bergbahnkassen)- Familien-Wintercard in drei Varianten: für die ganze Familie (zwei Elternteile und das älteste Kind zahlen), für die halbe Familie (ein Elternteil und das älteste Kind) und als Kinder-Familienticket (die zwei ältesten Kinder zahlen). Alle weiteren Kinder und Jugendlichen erhalten die Karte kostenlos.- Gratis an Ostern zum Saisonfinale: Von 27. - 29.03.2027 fahren Kinder und Jugendliche kostenlos (bisJg 2008). Regulärer Betrieb SkiWelt gesamt bis 29. März 2027, in Ellmau bis 4. April 2027.- NEU - FamilienSkiWochen auch mit Oma und Opa: Kauft mindestens ein Eltern- oder Großelternteil einen Skipass für mindestens drei Tage, fahren alle familienangehörigen Kinder bis 15 Jahre kostenlos. Zeiträume: 5. bis 18. Dezember 2026 und 13. bis 29. März 2027Bilderarchiv SkiWelt Bilder Download (https://media.skiwelt.at/)Pressekontakt:SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbHAnita BaumgartnerTelefon: +43 5333 400-15E-Mail: presse@skiwelt.atWebsite: https://media.skiwelt.at/Original-Content von: SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174898/6392166