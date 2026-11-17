Loxstedt, Landkreis Cuxhaven (ots) -Der Landkreis Cuxhaven bereitet sich auf Starkregen und Trockenheit vor: Mit der Gemeinde Loxstedt entwickelt er bis Ende 2029 ein integriertes Wassermanagement für die Einzugsgebiete der Flüsse Lune, Rohr und deren Nebengewässer. Das Ziel: Regenwasser für trockene Zeiten in der Landschaft halten und Hochwasserspitzen abfedern. Das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE koordiniert das Projekt, erarbeitet das integrierte Wassermanagementkonzept und verantwortet Stakeholderbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit. Rund 3,8 Millionen Euro fließen in das Vorhaben, knapp 90 Prozent davon trägt der Bund. Am 3. Dezember 2026 stellen die Beteiligten das Projekt "Grünes Wasserband Loxstedt" öffentlich vor.Erst bleibt der Regen wochenlang aus, dann sind ganze Regionen überschwemmt: Der Klimawandel verstärkt Extremwetterereignisse und zwingt Städte und Kommunen zu einem neuen Umgang mit Wasser. Auch im Landkreis Cuxhaven im Norden Niedersachsens führen Starkregenfälle immer wieder zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. "Die Region zwischen Nordsee, Elbe und Weser ist flach und von Gräben durchzogen. In der Gemeinde Loxstedt im Süden des Kreisgebiets fließen Lune und Rohr durch Niederungen mit kaum Gefälle", erklärt Anne Böttjer, Projektleiterin des Grünen Wasserbands Loxstedt beim Landkreis Cuxhaven. Weil beide Gewässer begradigt und stark ausgebaut wurden, fließt das Wasser nur langsam ab. Gleichzeitig versickert es auf den immer stärker versiegelten Flächen nicht mehr. "Dass Loxstedt im kreisweiten Klimaanpassungskonzept als Starkregen-Hotspot geführt wird, verstehen wir als Auftrag. Jeder Liter, den wir durch intelligentes Wassermanagement in der Fläche halten, entlastet den Ort und steht uns in trockenen Hitzewochen zur Verfügung", so Böttjer.Viele Akteure, ein gemeinsames ZielBei der Planung und Umsetzung des Vorhabens setzt der Landkreis auf zwei Partner: Das Team rund um Drees & Sommer-Projektleiter Carlos Verduzco koordiniert das Gesamtprojekt und bildet die zentrale Schnittstelle zwischen Landkreis, Gemeinden und Fachplanung. Das Unternehmen erarbeitet zudem das integrierte Wassermanagementkonzept, stimmt die Planungsstände mit den zahlreichen Akteuren ab, verantwortet die Stakeholderbeteiligung und die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit - von der Entwicklung der Kommunikations- und Beteiligungsformate über die Moderation von Workshops und Informationsveranstaltungen bis zur Pressearbeit. Die wasserwirtschaftliche Fachplanung und damit die Erstellung des Modells sowie die umfangreiche Datenerfassung übernimmt das Büro Schmidt & Holländer Ingenieurgesellschaft mbH. Das Modell bildet die Grundlage für die Stakeholderbeteiligung und das anschließende Maßnahmenkonzept.Erst simulieren, dann anpassenUm sichtbar zu machen, wohin das Wasser bei Starkregen fließt, wo es sich staut und wie viel Rückhalteraum schon vorhanden ist, erstellen die Experten von Schmidt & Holländer zunächst ein numerisches Niederschlags-Abfluss-Modell. "Darin bilden wir die Einzugsgebiete von Lune und Rohr in den Gemeinden Loxstedt, Beverstedt und Schiffdorf ab", erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter Adj. Prof. Dr.-Ing. Hartmut Holländer. "Das Modell berechnet und simuliert darauf aufbauend den Wasserkreislauf über und unter der Erdoberfläche. Gespeist wird es mit einem hochaufgelösten Geländemodell, Daten zu Böden, Landnutzung und Klima sowie eigenen Abflussmessungen", so der Experte."Wasser hält sich an keine Gemeindegrenze. Wir müssen die Ergebnisse aus den verschiedenen Gemeinden in ein Gesamtkonzept überführen, statt einzelne Flächen isoliert zu betrachten", erklärt der Bauingenieur mit Schwerpunkt Wasserressourcenmanagement Carlos Verduzco. Aus den Analysen entstehen konkrete Maßnahmen: naturnahe Regenrückhaltebecken, dezentrale Regenwasserbewirtschaftung und renaturierte Gewässerabschnitte. In Loxstedt sollen bestehende und neue Speicherflächen zu einem grünen Band durch den Ort verknüpft werden. "Ein Regenrückhaltebecken muss kein umzäuntes Loch am Ortsrand sein", sagt Verduzco. "Wir wollen Räume schaffen, die bei Starkregen Wasser aufnehmen, an anderen Tagen zum Spazierengehen, Lernen und Erholen einladen und naturnah gestaltet sind."Ideen brauchen ZulaufDas beste Modell nützt jedoch nichts, wenn am Ende die Fläche zur Umsetzung fehlt: "Ein Rückhaltebecken kann beispielsweise nur entstehen, wenn Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserverbände und Eigentümer mitziehen", betont Verduzco. Deshalb kommen alle Beteiligten von Beginn an einen Tisch. Neben dem Landkreis und den Gemeinden Loxstedt, Beverstedt und Schiffdorf sind das unter anderem die Stadt Bremerhaven, der Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Wesermünde, die Landwirtschaft, Naturschutzverbände wie NABU und BUND, Landesbehörden sowie Grundeigentümerinnen und -eigentümer.Auch suchen die Projektverantwortlichen den Dialog mit den Menschen vor Ort und setzen auf Workshops, Themenabende, Exkursionen und eine eigene Projekthomepage (https://xn--grwaba-loxstedt-0vb.de/). Solche Formate schaffen vor allem Verständnis: "Wenn sich die Landschaft vor der eigenen Haustür verändert, wollen die Menschen zu Recht wissen, was geplant ist und warum. Deshalb informieren wir künftig regelmäßig und nehmen die Menschen über die gesamte Projektlaufzeit mit", so der Drees & Sommer-Experte. Den nächsten Anlass zum Austausch bietet eine öffentliche Informationsveranstaltung am 3. Dezember 2026 in Loxstedt. Im Mittelpunkt stehen die ersten Untersuchungsergebnisse des Büros Schmidt & Holländer. Prof. Dr. Hartmut Holländer moderiert die Veranstaltung und diskutiert gemeinsam mit den Projektbeteiligten Fragen, Anregungen und weitere Schritte.Vorreiterprojekt für die Klimaanpassung in NiedersachsenMit seinem Ansatz nimmt der Landkreis Cuxhaven vorweg, was die neue niedersächsische Klimaanpassungsstrategie (https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/niedersachsische-klimaanpassungsstrategie-2026-offentlichkeitsbeteiligung-startet-253822.html?utm_source=chatgpt.com)verstärkt einfordert: Wasser in niederschlagsreichen Zeiten in der Landschaft halten, damit Regionen Starkregen besser abfedern und Trockenphasen überstehen. Laut der Strategie, die das Landeskabinett im September als Entwurf beschlossen hat, sollen zudem alle Landkreise eigene Klimaanpassungspläne erstellen. "Das Projekt im Landkreis Cuxhaven wächst so zum Vorbild für weitere Kommunen im Kreisgebiet", meint Anne Böttjer. Der Bund fördert es aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz mit 3,4 Millionen Euro, was rund 89 Prozent des Gesamtvolumens von 3,8 Millionen Euro entspricht.Zur Anmeldung für die Informationsveranstaltung gelangen Sie hier (https://xn--grwaba-loxstedt-0vb.de/anmeldung/).Pressekontakt:presse@dreso.comOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134210/6392199