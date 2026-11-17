Bielefeld (ots) -Ein erfolgreiches Unternehmen, mehr als 50 Mitarbeiter und dennoch Zweifel an der eigenen finanziellen Zukunft: Volker Heitmann hatte beruflich vieles erreicht, doch seine über Jahre gewachsene Finanzplanung bereitete ihm zunehmend Sorgen. Erst eine umfassende Überprüfung brachte ans Licht, wie wenig manche seiner Vorsorgeverträge tatsächlich erwirtschaftet hatten. Mit Unterstützung von David Tappe und der TAPPE CONSULTING AG gelang ihm schließlich die Wende. Wie es dazu kam und welche finanziellen Erfolge er seitdem erzielen konnte, erfahren Sie hier.Ein Unternehmen erfolgreich zu führen, erfordert wirtschaftliches Denken, vorausschauende Entscheidungen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Doch während Unternehmer ihre betrieblichen Investitionen meist genau im Blick behalten, gerät die eigene Vermögensplanung im anspruchsvollen Arbeitsalltag nicht selten in den Hintergrund. Versicherungen, Altersvorsorgeverträge und Geldanlagen werden über Jahre hinweg abgeschlossen, ohne dass ihre tatsächliche Wirtschaftlichkeit regelmäßig hinterfragt wird. Besonders schwierig wird es, wenn private und betriebliche Finanzen ineinandergreifen und steuerliche Fragen hinzukommen. Was ursprünglich Sicherheit schaffen sollte, kann so zunehmend zur finanziellen Belastung werden. Denn hohe Anlagekosten, schwache Renditen und ungenutzte steuerliche Möglichkeiten können langfristig erhebliche Auswirkungen auf den Vermögensaufbau haben. Nicht selten wird das tatsächliche Ausmaß erst sichtbar, wenn sämtliche Verträge erstmals systematisch überprüft werden.Genau hier setzt David Tappe mit der TAPPE CONSULTING AG aus Bielefeld an. Der Honorar-Finanzanlagenberater weiß, dass gerade Unternehmer häufig über beträchtliche Vermögenswerte verfügen, ohne deren tatsächliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Statt einzelne Finanzprodukte zu empfehlen, betrachtet er deshalb gemeinsam mit seinem Team die gesamte finanzielle Situation seiner Kunden. Im Mittelpunkt stehen dabei wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien, transparente Kosten und die sinnvolle Nutzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten. Entscheidend ist, dass private und betriebliche Finanzen nicht isoliert betrachtet werden, sondern einer gemeinsamen, langfristigen Strategie folgen. Welche Auswirkungen dieser Ansatz in der Praxis haben kann, zeigen die Erfahrungen von Volker Heitmann. Der Geschäftsführer eines erfolgreichen Familienbetriebs hatte über Jahre auf seine bestehenden Finanzlösungen vertraut, bis er begann, deren tatsächlichen Nutzen zu hinterfragen. Die Zusammenarbeit mit TAPPE CONSULTING brachte schließlich Veränderungen mit sich, die weit über seine persönliche Vermögensplanung hinausgingen.Zwischen Unternehmenserfolg und wachsender Unzufriedenheit: Warum Volker Heitmann seine Finanzplanung hinterfragteEin Familienunternehmen in zweiter Generation zu führen, bringt jede Menge Verantwortung mit sich. Das weiß auch Volker Heitmann, der die Heitmann Haustechnik GmbH aus Wehrbleck leitet. Seine Eltern gründeten den Betrieb 1984, heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter und ist unter anderem in den Bereichen Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Photovoltaik tätig. Zwischen laufenden Projekten, Mitarbeiterführung und der Weiterentwicklung des Betriebs blieb für Volker Heitmann allerdings wenig Zeit, sich intensiv mit seinen eigenen Finanzen zu beschäftigen. Über die Jahre hatte er privat und betrieblich zahlreiche Versicherungen, Vorsorgeverträge und Geldanlagen bei unterschiedlichen Anbietern abgeschlossen. Doch irgendwann fehlte ihm der Überblick darüber, welche Verträge sich tatsächlich lohnten und welche vor allem Kosten verursachten.Um Klarheit zu gewinnen, wandte sich Volker Heitmann schließlich an David Tappe und die TAPPE CONSULTING AG. Schon beim ersten Gespräch fiel ihm auf, dass David Tappe nicht sofort neue Finanzprodukte vorstellte. Stattdessen wollte der Berater zunächst wissen, welche Ziele Volker Heitmann verfolgte, wie viel Kapital er künftig benötigen würde und wie sich sein Unternehmen entwickeln sollte. Auf dieser Grundlage begann das Team von TAPPE CONSULTING, sämtliche bestehenden Verträge, Konten und Geldanlagen zu erfassen und auszuwerten. Fehlende Unterlagen forderten die Berater direkt bei den jeweiligen Anbietern an, sodass Volker Heitmann selbst nur wenig organisatorischen Aufwand hatte.Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme waren für Volker Heitmann ernüchternd. Insbesondere einige ältere Vorsorgeverträge und betriebliche Altersversorgungen hatten über die Jahre deutlich geringere Renditen erzielt, als er erwartet hatte. Erst durch die genaue Gegenüberstellung von Einzahlungen, Kosten und tatsächlichen Erträgen wurde sichtbar, wie wenig manche Verträge eingebracht hatten.TAPPE CONSULTING Erfahrungen: Aus enttäuschenden Zahlen wird eine neue StrategieAuf dieser Grundlage konnte Volker Heitmann seine Finanzen endlich neu aufstellen. Gemeinsam mit David Tappe entschied er, welche Verträge sinnvoll blieben und von welchen er sich besser trennen sollte. Dabei ging es nicht darum, möglichst viele bestehende Anlagen auszutauschen, sondern sein Geld künftig gezielter einzusetzen. David Tappe entwickelte mit seinem Team eine wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie, die auf langfristigen Vermögensaufbau statt auf kurzfristige Trends setzte. Auch die steuerlichen Möglichkeiten und die Verbindung zwischen privaten und betrieblichen Finanzen flossen in die Planung ein. Volker Heitmann konnte die einzelnen Schritte nachvollziehen und selbst entscheiden, welche Veränderungen er umsetzen wollte.Wichtig war für Volker Heitmann außerdem, dass TAPPE CONSULTING auf Honorarbasis arbeitet und keine Provisionen für die Vermittlung bestimmter Produkte erhält. So stand nicht der Abschluss neuer Verträge im Mittelpunkt. Besonders überzeugten ihn jedoch die Ergebnisse: Seit Beginn der Zusammenarbeit erzielte Volker Heitmann mit seiner neuen Geldanlage eine Rendite von über 15 Prozent pro Jahr nach Kosten. Damit lag die Wertentwicklung deutlich über dem, was er zuvor mit manchen seiner Vorsorgeverträge nicht einmal über Jahrzehnte erreicht hatte. Auch die Beratungskosten haben sich für ihn durch die bisherigen Erträge bereits ausgezahlt. Die erzielte Rendite ist dabei ein individuelles Ergebnis aus der Vergangenheit und keine Garantie für die Zukunft. Für Volker Heitmann war vor allem entscheidend, dass er nun verstand, wie sein Geld angelegt war, und mit der Entwicklung seiner Finanzen zufrieden sein konnte.TAPPE CONSULTING: Wie eine bessere Altersvorsorge auch dem Unternehmen zugutekommtDie Zusammenarbeit mit David Tappe brachte für Volker Heitmann nicht nur bei seinen persönlichen Geldanlagen Verbesserungen. Auch die betriebliche Altersvorsorge seiner Mitarbeiter wollte er neu gestalten. Anlass dafür waren die Erfahrungen mit langjährigen Beschäftigten, die bereits in den Ruhestand gegangen waren. Einige von ihnen hatten über viele Jahre in ihre Vorsorge eingezahlt, erhielten am Ende aber deutlich weniger Geld als erwartet. Steuern und Krankenversicherungsbeiträge schmälerten die Auszahlungen zusätzlich. Für Volker Heitmann war das besonders enttäuschend, schließlich sollte die betriebliche Altersvorsorge seinen Mitarbeitern nach einem langen Berufsleben eine spürbare finanzielle Unterstützung bieten.Gemeinsam mit David Tappe und dem Team von TAPPE CONSULTING entwickelte Volker Heitmann deshalb eine neue Lösung für seine Belegschaft. Das Vorsorgemodell sieht eine garantierte Kapitalleistung zum Renteneintritt vor und berücksichtigt zugleich steuerliche Vorteile für das Unternehmen. Damit möchte Volker Heitmann seinen Mitarbeitern eine verlässlichere Perspektive bieten, ohne den Familienbetrieb finanziell übermäßig zu belasten. Bei der Umsetzung übernimmt TAPPE CONSULTING die notwendigen Abstimmungen und organisatorischen Aufgaben. Volker Heitmann bleibt in die wichtigen Entscheidungen eingebunden, muss sich aber nicht selbst um sämtliche Einzelheiten kümmern.Die neue Altersvorsorge kann sich für die Heitmann Haustechnik GmbH auch bei der Suche nach Fachkräften auszahlen. Gerade im Handwerk ist es eine Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu halten. Neben dem Gehalt können deshalb zusätzliche Leistungen den Unterschied machen. Mit dem neuen Vorsorgemodell kann Volker Heitmann bereits im Bewerbungsgespräch auf eine konkrete finanzielle Leistung für den späteren Ruhestand verweisen. Gleichzeitig bietet er seinen bestehenden Mitarbeitern einen weiteren Grund, dem Unternehmen treu zu bleiben. So verbindet Volker Heitmann eine bessere Vorsorge für seine Belegschaft mit einem Vorteil für die langfristige Entwicklung seines Betriebs.TAPPE CONSULTING Erfahrungen: Was sich für Volker Heitmann langfristig verändert hatRückblickend hat die Zusammenarbeit mit TAPPE CONSULTING für Volker Heitmann vor allem eines verändert: Er beschäftigt sich heute bewusster mit seinen finanziellen Entscheidungen und weiß, worauf es bei seiner Vermögensplanung ankommt. Statt zahlreicher Altverträge verfügt er heute über eine schlankere Vermögensstruktur, bei der jede Anlage einen klaren Zweck erfüllt. Er weiß, wie sein Geld angelegt ist und welche finanziellen Ziele er damit verfolgt. Besonders schätzt er dabei, dass David Tappe und sein Team ihn auch nach der Neuausrichtung seiner Finanzen weiter begleiten. Die positiven TAPPE CONSULTING Erfahrungen haben Volker Heitmann inzwischen dazu bewogen, die Beratung mehrfach an andere Unternehmer weiterzuempfehlen.Auch künftig möchte Volker Heitmann auf die Zusammenarbeit mit David Tappe setzen. Während er sich mit der Heitmann Haustechnik GmbH auf die Weiterentwicklung seines Betriebs und Technologien wie Wärmepumpen, Photovoltaik und intelligente Gebäudetechnik konzentriert, behält das Beratungsteam seine langfristige Finanzplanung im Blick. Regelmäßige Überprüfungen sollen dafür sorgen, dass seine Anlagestrategie auch bei veränderten persönlichen oder unternehmerischen Anforderungen zu seinen Zielen passt. Seine Erfahrungen zeigen damit, wie viel eine durchdachte Finanzplanung gerade für Unternehmer verändern kann, die im Arbeitsalltag kaum Zeit haben, sich intensiv um ihre eigenen Geldanlagen zu kümmern.Sie möchten ebenfalls erfahren, wie Sie Ihre Finanzplanung optimieren, unnötige Kosten reduzieren und langfristig Vermögen aufbauen können? Dann melden Sie sich jetzt bei David Tappe von der TAPPE CONSULTING AG (https://tappeconsulting.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:TAPPE CONSULTING AGVertreten durch: David Tappe, Johannes TappeE-Mail: info@tappeconsulting.deWebsite: https://tappeconsulting.de/Original-Content von: TAPPE CONSULTING AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155203/6392192