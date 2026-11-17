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Noch wenige Tage, dann ist es so weit: GTA 6 erscheint, 13 Jahre nach dem Vorgänger. Die Vorfreude ist riesig. Die Vorbestellungen brechen Rekorde, und selbst in deutschen Büros wird Urlaub für den Starttag eingetragen.

Die Aktie von Take-Two hat sich zuletzt kräftig erholt. Doch die Quartalszahlen waren schwach, und billig ist das Papier bei weitem nicht. Trägt der Hype die Aktie bis zum Ausbruch und was sagt oder verrät der Chart? Ein Blick auf Zahlen, Technik und die Frage, was Anleger jetzt tun sollten. Hier gerne weiterlesen!

Rekord-Vorbestellungen aber schwache Zahlen

Am 19. November ist es so weit. GTA 6 erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Sony meldet das meistvorbestellte Spiel in der Geschichte des PlayStation Store. Sensor Tower schätzt den Vorverkauf auf mehr als zwölf Millionen Exemplare. CEO Strauss Zelnick nennt die Nachfrage beispiellos. Konkrete Zahlen nennt er allerdings nicht. Die letzten Quartalszahlen fielen dagegen mager aus. Die Net Bookings sanken um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden US-Dollar und verfehlten die eigene Prognose knapp. NBA 2K27 enttäuschte, und das Mobile-Geschäft schwächelte. Immerhin halbierte sich der Verlust auf 54 Millionen US-Dollar. Die Jahresprognose von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar steht allerdings weiter. Fast zwei Drittel davon müssen aber erst noch kommen.





Charttechnik

Charttechnisch hat sich einiges getan. Ende Oktober drehte die Aktie an einer wichtigen Unterstützung nach oben. Seitdem geht es weiter, teils recht kräftig, bergauf, allein nach den Zahlen waren es rund 10 Prozent. Bei Tradegate kostet das Papier gut 213 Euro. Dabei entsteht eine W-Formation, ein klassisches Umkehrmuster. Es zeigt, dass Käufer die Tiefs verteidigen. Nach oben hin liegt die entscheidende Marke jetzt bei 231,40 Euro. Gelingt der Ausbruch darüber, rechnen Chartisten mit einem Kursziel von etwa 280 Euro. So ergibt es sich aus der Projektion der W-Formation. Ganz ohne Hindernisse ist der Weg aber nicht und scheitert der Anlauf auf das Hoch bei knapp über 231 Euro, droht ein Rücksetzer. Auch ein "Sell the News" nach dem Start von GTA ist denkbar, gar nicht auszumalen, wenn ein gravierender Fehler im Spiel auftreten sollte.





Was tun?

Die Lage ist nicht ganz eindeutig, aber für die Aktie sprechen die bestätigte Prognose, die Rekord-Vorbestellungen und ein erwarteter operativer Cashflow von über einer Milliarde US-Dollar. Dagegen sprechen die hohe Bewertung mit rund dem 5,7-Fachen des Umsatzes, die Nettoverschuldung und das schwache Mobile-Geschäft. Auch die Insider verkauften zuletzt Aktien, darunter der CEO im August. Wer schon investiert ist, kann die Position halten und mit einem Stopp absichern. Neueinsteiger könnten sich noch in Geduld üben, denn erst ein Ausbruch über 231,40 Euro oder die ersten echten Verkaufszahlen liefern bessere Argumente als nur die bloße Vorfreude. Ein Stopp-Kurs begrenzt zudem das Risiko, auf dem falschen Fuß bei einer Hype-Aktie erwischt zu werden.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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