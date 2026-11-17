DJ ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland steigen im November unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Erwartungen von Finanzinvestoren für die deutsche Konjunktur haben sich im November entgegen den Erwartungen aufgehellt, wobei auch die Lagebeurteilung anzog. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf plus 35,6 (Oktober: plus 28,1) Punkte, wie das ZEW mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem unveränderten Indexwert von 28,1 gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage stieg auf minus 33,2 (minus 35,9) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 33,0 Punkte prognostiziert.

"Steigende Aufträge in der Industrie sowie gesunkene Ölpreise dürften den Aufschwung stützen. Die Erholung wird bislang vor allem von staatlichen Ausgaben getragen, allerdings wächst zugleich die Sorge um die Tragfähigkeit der Staatsschulden", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach die Ergebnisse.

Das Branchenbild zeigt sich weiterhin gemischt. Insbesondere zeichnet sich eine Spaltung unter den energieintensiven Sektoren ab: Während die Chemie - und Pharmaindustrie sowie die Elektroindustrie teils kräftige Anstiege verzeichnen, verschlechtern sich die Aussichten für die Metallproduktion. Auch der Index der Baubranche rutschte weiter ins Negative.

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone hellten sich im November ebenfalls auf. Der entsprechende Indikator erhöhte sich auf plus 26,5 (plus 18,5) Zähler. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum stieg auf minus 14,7 (minus 14,8) Zähler.

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November 17, 2026 05:16 ET (10:16 GMT)

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