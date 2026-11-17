Guru-Trades Q3 | Anthropic: Alles zum IPO | Powell: Starke Zahlen | Dt. Bank: Grund zur Sorge?
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|31,405
|31,420
|11:59
|31,410
|31,415
|11:59
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:30
|Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Anthropic-IPO: Attraktive Einstiegschance für den nächsten großen KI-Schub
|17.11.2026 - Der Börsengang von Anthropic verspricht, ein starkes Signal für den gesamten KIu2011Sektor zu werden. Die auf rund 1,5 Billionen US-Dollar angepasste Bewertung erweist sich dabei als kluges...
► Artikel lesen
|11:27
|Should You Invest in Anthropic When It Starts Trading? Here are the Bull and Bear Cases.
|11:22
|Anthropic Challenges Nvidia's AI Chip Dominance
|11:15
|Anthropic IPO could make its employees worth an average of $41 million
|10:27
|Prediction: Anthropic Will Have a Successful IPO but Then the Stock Will Trade Like SpaceX
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:53
|Wirtschaft: 15 Millionen geleakte Interna der Deutschen Bank analysiert
|11:53
|Katastrophe für die Deutsche Bank und den Journalismus
|11:51
|Deutsche-Bank-Aktie bricht ein: Recherche deckt heikle Geschäfte mit Epstein und Trump auf
|11:49
|Deutsche Bank: Mega-Leak schockt Top-Bank: Geheimdokumente enthüllt
|11:47
|Deutsche Bank: ZDF enthüllt Thema seiner frontal-Doku
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ANTHROPIC PBC
|-
|-
|DEUTSCHE BANK AG
|31,430
|-4,51 %