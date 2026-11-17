HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen seien uneinheitlich ausgefallen und zögen vergleichsweise geringe Änderungen der Schätzungen nach sich, schrieb Sam England am Montag. Er reduzierte seine Wachstumsannahmen für den Hersteller medizintechnischer Geräte leicht. Unter dem Strich sei er vorsichtig, nicht zuletzt wegen inflationärer Tendenzen und angesichts eines Aktienüberhangs bei der Siemens AG sowie der Trennung von der Diagnostik./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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