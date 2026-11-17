München (ots) -Über 2.300 Kinder haben dem BR bei der Aktion BayernsKinder ihre Herzenswünsche anvertraut - viele von ihnen macht der BR jetzt wahr: Álvaro Soler singt mit Kita-Kindern, Rea Garvey überrascht mit einer besonderen Schulstunde, andere Kids moderieren live im Radio oder sind als Kamerakind im Einsatz. Die Erfüllung dieser Wünsche, aber auch die Meinungen und Perspektiven von Kindern stehen ab 18. November zehn Tage lang im Mittelpunkt des BR-Programms. Abschluss ist am 27. November die ARD-Kinderradionacht mit Kinderpartys in München und Nürnberg.Was beschäftigt Kinder in Bayern? Was wünschen sie sich für ihre Zukunft? Und wie sehen sie auf eine Welt, in der meist Erwachsene bestimmen, worüber gesprochen wird? Mit der Aktion BayernsKinder stellt der Bayerische Rundfunk die Perspektiven von Kindern in den Mittelpunkt.Unbezahlbare HerzenswünscheMehr als 2.300 Kinder haben sich beworben, um sich im Rahmen von BayernsKinder einen ganz persönlichen Herzenswunsch erfüllen zu lassen. Viele davon sind bereits wahr geworden: Rea Garvey überraschte Schülerinnen und Schüler in Mittelfranken mit einer ganz besonderen Schulstunde. Der Musiker schrieb Autogramme auf Schulhefte und stellte sich einem Quiz über den Unterrichtsstoff, das die Schülerinnen und Schüler eigens für ihn vorbereitet hatten. Kinder einer Münchner Kita bekamen Besuch von Álvaro Soler und sangen gemeinsam mit ihm im Morgenkreis. Checker Tobi besuchte eine Grundschule in München-Neuperlach. Die vierjährige Amelie aus dem schwäbischen Kühlenthal wurde mit dem Feuerwehrauto in den Kindergarten gebracht, Rebecca aus Neusäß, ebenfalls in Schwaben, durfte als Co-Host an der Seite von Checker Tobi im "CheckPod" mitmachen, und Samuel aus Ascha in Niederbayern schlüpfte live im Stadion in die Rolle eines Sportreporters. Andere Kinder verbrachten einen Tag als Landwirt oder Förster oder erfuhren gemeinsam mit BR-Kolleginnen und -Kollegen, wie Comics und Zeichentrick entstehen.Viele weitere Wünsche folgen noch: Felix Neureuther gestaltet eine besondere Schulpause in Kempten, und junge Fußballfans dürfen den FC Bayern hautnah erleben. Kinder stehen selbst vor Kamera und Mikrofon, moderieren bei BAYERN 3, wirken bei "Wir in Bayern", "Abendschau" und der "Frankenschau" hinter der Kamera mit oder produzieren ihren eigenen Song. Andere dürfen hinter die Kulissen von Radio und Fernsehen, Flughafen, Zoo oder Müllabfuhr schauen. Auch Begegnungen mit den Ehrlich Brothers, Leony und Nico Santos sowie besondere Erlebnisse mit dem Münchner Rundfunkorchester lassen weitere Herzenswünsche wahr werden.Von "Bayern 3" bis "Jetzt red i": Kinder übernehmen das ProgrammVom 18. bis 27. November dreht sich in allen Programmen des BR und bei Social Media u. a. in der "Checkerwelt" und "Wilden Tierwelt", bei Bayern 3 und BR24 Sport alles um Kinder, ihre Wünsche, Ideen und Perspektiven. Den Auftakt am 18. November macht eine Sonder-Kindersendung von "jetzt red i" unter dem Motto "Kinder an die Macht": 150 Kinder zwischen acht und 13 Jahren sprechen mit Manuel Knoll, Bayerischem Staatsminister für Jugend und Demokratie, und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, über ihre ganz eigenen Themen: Wie kann Schule besser werden? Was wünschen sie sich bei Klimaschutz, Mobilität und für ihre Zukunft? Während des gesamten Aktionszeitraums sind im BR Fernsehen über den Tag verteilt und in Sendungen der "Abendschau" und "Wir in Bayern" immer wieder Wunscherfüllungen zu sehen. Bei "Sehen statt Hören", der Gebärdensprache-Sendung im BR Fernsehen, erkunden Kinder mit den Tierreportern Jason und Nina einen Gnadenhof, Bayern 3 erfüllt täglich live Kinderwünsche und lässt Kinder selbst ans Mikrofon. Das komplette Programm und alle Wunscherfüllungen gibt es gesammelt auf br.de/kinder.Großer Abschluss mit der ARD-KinderradionachtHöhepunkt und Abschluss von BayernsKinder ist am Freitag, 27. November, die ARD-Kinderradionacht. Unter dem Motto "Unzertrennlich - Die ARD-Kinderradionacht feiert die Freundschaft" ist sie von 20.00 bis 1.00 Uhr live mit Moderatorin Tina Gentner zu hören. Der BR begleitet die Radionacht mit Partys für Kinder in München und Nürnberg.Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, die Kinderradionacht-Veranstaltungen an den BR-Standorten in München und Nürnberg vor Ort zu begleiten und darüber zu berichten. Akkreditierungsanfragen richten Sie bitte an Julia.Perz@br.de.Weitere Fotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6392234