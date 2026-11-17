Haiger (ots) -Ob Wochenendhaus, Gartenhaus, Jagdhütte oder Wohnküche: Kompakte Festbrennstoffherde sind überall dort eine praktische Lösung, wo wenig Platz zur Verfügung steht - als eigenständige Koch- und Wärmequelle oder als Zusatzgerät in der Wohnküche.Mit dem Linz 50 bietet JUSTUS einen Festbrennstoffherd, der genau für diese Einsatzbereiche entwickelt wurde. Der traditionsreiche deutsche Hersteller von Kaminöfen und Festbrennstoffherden verbindet bei diesem Holzherd kompakte Abmessungen mit einer alltagstauglichen Ausstattung. Mit einer Breite von nur 44 Zentimetern findet er auch dort Platz, wo größere Modelle an ihre Grenzen stoßen.Auf der robusten Stahlkochplatte lassen sich Speisen kochen, braten oder einfach warmhalten, während der Herd gleichzeitig angenehme Wärme ausstrahlt. Das große Sichtfenster gibt den Blick auf das Flammenspiel frei und bringt die besondere Stimmung eines Holzfeuers in die Küche. Mit rund 7 kW Heizleistung und der Energieeffizienzklasse A bietet der Festbrennstoffherd zuverlässige Wärme.Modern gestaltet, vielseitig einsetzbarKlare Formen und hochwertige Edelstahlapplikationen verleihen dem Festbrennstoffherd eine moderne Optik. Die Ausführungen in Schwarz oder Weiß lassen sich harmonisch in unterschiedliche Wohnstile integrieren. Robuste, emaillierte Oberflächen und die verschleißfreie Feuerraumauskleidung aus Gusseisen unterstützen den komfortablen Einsatz im Alltag. Mit der optionalen Brandschutzeinheit lässt sich der Herd auch direkt in eine Küchenzeile integrieren und wird somit zum festen Bestandteil der Einrichtung.Der kompakte Festbrennstoffherd ist eine Lösung für alle, die ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Klare Linien, hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion machen ihn zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag. Emaillierte Oberflächen erleichtern die Reinigung, während die großzügige Aschenlade den Bedienkomfort zusätzlich erhöht. Der Linz 50 zeigt, dass Kochen und Heizen mit Holz weder viel Platz noch ein großes Budget erfordern. Weitere Informationen unter www.justus.dePressekontakt:JUSTUS GmbHFrau Derya Turgay-HerzMarketingleitungJUSTUS GmbHOranier Str. 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327E-Mail: marketing@justus.deOriginal-Content von: JUSTUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103200/6392228