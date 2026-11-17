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Der mit einer Million Dollar dotierte Berggruen-Preis für Philosophie und Kultur wurde an Thomas Nagel verliehen



17.11.2026 / 12:05 CET/CEST

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Ein bahnbrechender Philosoph erforscht grundlegende Fragen des Bewusstseins und der Ethik LOS ANGELES, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Berggruen Institute hat heute den angesehenen Philosophen Thomas Nagel zum Preisträger des Berggruen-Preises für Philosophie und Kultur 2026 ernannt. Der mit einer Million Dollar dotierte Preis wird jährlich an eine Person verliehen, deren Ideen das menschliche Selbstverständnis und den Fortschritt in einer sich rasch verändernden Welt maßgeblich geprägt haben. Nagel hat nachhaltige Beiträge zur Ethik, zur Rechts- und politischen Theorie, zur Metaphysik und zur Philosophie des Geistes geleistet. Er hat das Verständnis der Menschheit für Existenz, Altruismus, Gleichheit und Gerechtigkeit vertieft. Nagel ist wohl am bekanntesten für seinen Essay "Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?" und wird regelmäßig in Debatten zur Philosophie, Psychologie, Neurowissenschaften und Kl zitiert. "Nagels Werk hat in den letzten fünfzig Jahren sowohl die Philosophie als auch die Bewusstseinsforschung maßgeblich geprägt. Dies hat in den 2020er Jahren, in denen Fragen nach dem Bewusstsein nichtmenschlicher Wesen und Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt standen, maßgeblich an Bedeutung gewonnen. Nagels Ideen zwingen uns alle dazu, über das Verhältnis zwischen der Subjektivität und der Objektivität nachzudenken, und seine Erkenntnisse geben uns Werkzeuge an die Hand, um über diese Fragen klarer und tiefer nachzudenken", sagte David Chalmers, Universitätsprofessor für Philosophie und Neurowissenschaften an der New York University (NYU). Nagel studierte Philosophie an der Cornell University (BA 1958), der University of Oxford (B. Phil. 1960) und der Harvard University (PhD 1963). Er lehrte an der University of California, Berkeley, der Princeton University und der NYU. 2013 ging er als emeritierter Universitätsprofessor an der NYU in den Ruhestand. "Thomas Nagel fragt: 'Wie fühlt es sich an, Ich zu sein?' 'Wer bin ich, was bin ich, und was ist die Natur meines Bewusstseins?' Für Vedische Denker, für die heutige Gesellschaft, und möglicherweise auch für zukünftige Künstliche Intelligenzen sind diese beständige Fragen von zentraler Bedeutung für die Subjektivität und die menschliche Forschung", bemerkte Nicolas Berggruen, Vorsitzender und Gründer des Berggruen-Instituts. "Das Institut freut sich, Thomas Nagel auszuzeichnen, für seine Auseinandersetzung mit der menschlichen Erfahrung und für die Erweiterung des Bewusstseins und unserer Fähigkeit, uns selbst zu verstehen." Nagel wurde aus Hunderten von Nominierten für den Berggruen-Preis ausgewählt, darunter einige der weltweit renommiertesten Denker in den Bereichen Philosophie, Wirtschaft, Physik und Kunst. Als zehnter Preisträger reiht er sich in eine angesehene Gruppe von Preisträgern ein, darunter Michael Sandel (2025), Patricia Hill Collins (2023), Kojin Karatani (2022), Peter Singer (2021), Paul Farmer (2020), Ruth Bader Ginsburg (2019), Martha C. Nussbaum (2018), Onora O'Neill (2017) und Charles Taylor (2016). Nagel wird die Auszeichnung im kommenden Frühjahr bei einer Feier in New York entgegennehmen. Kontakt:

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Elisabeth Frood

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