Während zahlreiche Aktien zuletzt unter erheblichem Verkaufsdruck standen, präsentiert sich die Hannover Rück-Aktie weiterhin ausgesprochen robust. Nach dem neuen Allzeithoch bei 309,20 € Anfang November folgte zwar eine kurzfristige Korrektur, doch inzwischen haben sich die Käufer eindrucksvoll zurückgemeldet. Ob der DAX-Titel angesichts der starken Kursentwicklung überhaupt noch ein lohnendes Investment darstellt, hinterfragte am 9. November auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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