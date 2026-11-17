Die Aktie von Forestar Group notiert deutlich unter ihrem bilanziellen Substanzwert und bietet damit eine ungewöhnlich hohe Bewertungsreserve. Trotz der schwachen Perspektiven am US-Wohnungsmarkt könnte das Unternehmen für langfristig orientierte Anleger interessant sein. Forestar Group entwickelt und erschließt Grundstücke für neue Wohngebiete in den USA. Das Unternehmen kauft Flächen, erschließt sie mit Straßen und Versorgungsinfrastruktur und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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