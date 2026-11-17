Die Störung der Microsoft-Anwendungen Outlook und Teams verursachte weltweit Ausfälle, auch in Deutschland. MSK hat nun die Folgen für die deutsche Versicherungsbranche näher unter die Lupe genommen. Wie hoch schätzt die aktuarielle Beratungsgesellschaft die Kosten hierzulande? Und: Wer zahlt was? In vielen Büros hieß es letzte Woche Donnerstag und Freitag wohl: "Dann können wir jetzt erst mal nicht viel machen, außer abzuwarten." Der ein oder andere ersehnte vielleicht das Faxgerät zurück oder ...

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