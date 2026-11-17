Unter dem Motto "Eigentum darf kein Privileg sein" haben der Immobilienverband Deutschland IVD und der Verband der Privaten Bausparkassen (VdPB) eine gemeinsame Kampagne gestartet. Die Botschaft der Verbände: Eigentum ist kein Elitenthema. Mit der Kampagne wollen sich der Immobilienverband Deutschland IVD und der Verband der Privaten Bausparkassen (VdPB) für eine neue gesellschaftliche Debatte über Eigentum einsetzen. "Eigentum ist kein Elitenthema" lautet die Botschaft der Verbände. Sie wollen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.