Unter dem Motto "Eigentum darf kein Privileg sein" haben der Immobilienverband Deutschland IVD und der Verband der Privaten Bausparkassen (VdPB) eine gemeinsame Kampagne gestartet. Die Botschaft der Verbände: Eigentum ist kein Elitenthema. Mit der Kampagne wollen sich der Immobilienverband Deutschland IVD und der Verband der Privaten Bausparkassen (VdPB) für eine neue gesellschaftliche Debatte über Eigentum einsetzen. "Eigentum ist kein Elitenthema" lautet die Botschaft der Verbände. Sie wollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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