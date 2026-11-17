Frankfurt am Main (ots) -Eine Mehrheit der Deutschen halten Edelmetalle nach wie vor für eine sinnvolle Anlage. Bei den Zugangshürden geben 37% der Personen ohne Erfahrungen in der Anlageklasse an, sie könnten sich den Kauf nicht leisten.41% der Befragten gaben an, dass sich ihre monatliche Sparrate in den letzten drei Jahren verringert hat. Rund 17% kann gar nicht sparen.Die Altersvorsorge ist der wichtigste Zweck des Sparens, noch vor der finanziellen Reserve für Notfälle. Rund 26% wissen nicht, wie ein Edelmetallkauf abläuft.Dies zeigt die repräsentative «Edelmetall-Studie 2026» der Universität St.Gallen und des Edelmetallhändlers philoro mit 3.216 Umfrageteilnehmenden aus allen Regionen Deutschlands. In der bundesweiten Studie geht es um die Einstellung von Konsumentinnen und Konsu-menten gegenüber physischen Edelmetallen als Anlageform. Haupterkenntnisse sind:- Bei der möglichen Anlage einer größeren Geldsumme, liegt Gold auf Platz vier; noch vor Aktienfonds, Immobilien oder Kryptowährungen.- 55% der Teilnehmenden beurteilen Edelmetalle als sehr oder eher sinnvoll.- Bei einem möglichen Goldkauf in den nächsten 12 Monaten nennt die Gruppe der 30 - 39-jährigen am häufigsten - zu 27% - dass sie in Edelmetalle investieren will.- Die zwei Top-Gründe beim Sparen werden mit Altersvorsorge mit 37% und dem Aufbau einer finanziellen Reserve mit 34% angegeben.- Jeder fünfte, der teilgenommen hat, hat schon Mal in Edelmetalle investiert.Bei den Kaufgründen für Edelmetalle liegen gemäss der Studie die Argumente Wertsteigerung und Gewinn - mit 38 Prozent - vorne. Danach folgen die Punkte Stabilität, Werterhalt und Inflationsschutz.Hürden beim EdelmetallkaufEs gibt andererseits auch Hürden, die Menschen davon abhalten, Edelmetalle zu kaufen. Dabei stehen an erster Stelle mit 37% fehlende Mittel. Dahinter folgt mit 26% fehlendes Wissen beim Vorgehen zum Kauf. Die Angst vor Fälschungen spielt mit 12% eine Rolle.Als Anlageformen bevorzugen mit 58% über die Hälfte Barren und Münzen. Alle weiteren Formen wie börsengehandelte Produkte, Schmuck, Sparpläne oder Zollfreilager sind mit weitem Abstand dahinter.Vertrauen in Gold höher als in den EuroZum Stichwort Reservewährung gaben 53% der Menschen an, dass sie in Gold mehr Vertrauen haben als in den Euro. Das spiegelt zumindest auch den steigenden Stellenwert von Gold als Reservewährung, das in aktuellen Statistiken den Euro - mengenmäßig - bereits als Ersatzwährung überholt hat.«Gold hat grundsätzlich bei Anlegerinnen und Anlegern seine Attraktivität behalten», sagt Tobias Kascha, Deutschland-Geschäftsführer von philoro. «Auch die Tatsache des hohen Vertrauens in den Wertspeicher Gold sowie der starke Stellenwert als zweitwichtigste Reservewährung hinter dem Dollar unterstreichen die hohe Bedeutung des gelben Edelmetalls», so Kascha weiter.«Nach einem regelrechten Ansturm auf Gold zu Anfang des Jahres hat sich das Anlegerinteresse daran wieder auf ein Normalmaß eingependelt», so Tobias Kascha von philoro. Ein aktuell etwas tieferer Goldpreis werde für Zukäufe genutzt; der klassische Edelmetall-Anleger denke und handele in langfristigen Zyklen, erklärt Kascha.Beim Projekt Digitaler Euro der Europäischen Zentralbank (EZB), fühlen sich 81% noch nicht ausreichend informiert. Das bedeutet einen hohen Nachholbedarf für die EZB.Klare Meinung zum Bundesgold in New YorkZum Gold, was die deutschen Steuerzahler mitfinanziert haben, dem Bundesgold - speziell in New York - vertreten 68% der Befragten die Meinung, diesen Schatz nach Deutschland zu holen. Dagegen sprechen sich nur 10% aus.Wie sparen die Deutschen?Die Edelmetall-Studie 2026 ging mit einem Fokus der Frage nach: «Wie sparen die Deutschen?» Die Studienteilnehmer wurden danach befragt, wie ihr aktuell möglicher monatlicher Sparaufwand aussieht. Monatliche Sparraten, die die Deutschen einsetzen, liegen bei über der Hälfte bei höchstens 250 Euro. Es bleibt zu vermerken, dass der Anteil jener, die gar nicht sparen können, bei 17 Prozent liegt.«In der Tendenz haben die Befragungen für Deutschland ergeben, dass die Menschen hierzulande ihr Sparpotenzial aktuell bescheidener einschätzen», sagt Sven Reinecke, Direktor des Instituts für Marketing und Customer Insight an der Universität St.Gallen (IMC-HSG). Ein steigender Ölpreis in Verbindung mit dem Iran-Krieg und die damit einhergehende Teuerung dürften das Ergebnis stark beeinflusst haben, so Reinecke.Zweck, Grund und Motiv des SparensAuf die Frage was Menschen beim Sparen am wichtigsten ist zeigt sich, dass die Gründe geringe Gebühren und Sicherheit/Kapitalerhalt gemeinsam mit 42% auf den ersten beiden Plätzen liegen. Direkt dahinter folgen jederzeit verfügbar und der Plan des langfristigen Vermögensausbaus. Mit 22% spielt auch der Inflationsschutz eine Rolle beim Sparen.Die eigentlichen Sparzwecke werden mit Altersvorsorge mit 37% und dem Aufbau einer finanziellen Reserve mit 34% angegeben.Zu den Motiven in Edelmetallen zu investieren gaben die Menschen ganz vorne die Wertsteigerung und dahinter den Werterhalt an. Auf Platz drei folgt mit 31% der Inflationsschutz. In Summe hat jeder fünfte, der an der Befragung teilgenommen hat, schon Mal in Edelmetalle investiert.Über die Edelmetall-StudieVom 2. bis 9. Oktober 2026 führte das Institut für Marketing und Customer Insight der Universität St. Gallen (HSG) eine bundesweite Studie zur Einstellung von Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber physischen Edelmetallen als Anlageform durch. Es wurden 3.216 Erwachsene aus Deutschland online befragt. Die Stichprobe ist repräsentativ. Mittels Quoten konnte eine grosse Strukturähnlichkeit zur deutschen Gesamtbevölkerung erzielt werden. Die Onlinebefragung wurde durch Bilendi in Deutschland durchgeführt.philoro EDELMETALLE GmbHphiloro bedeutet: "Freund des Goldes". Das Ziel: Kunden den einfachen Zugang zu Edelmetallen ermöglichen - z.B. in einer der sieben deutschen Filialen in oder im modernen Webshop. philoro ist ein unabhängiger und familiengeführter Edelmetallhändler und Produzent mit europaweitem Filialnetz in der DACH-Region, Liechtenstein, Hongkong und New York. Neben dem Verkauf werden sehr gute Altgoldankaufspreise gestellt. Der Edelmetallhändler ist Teil der 2011 in Wien gegründeten philoro HOLDING GmbH. Das Unternehmen hat über eine Million Kundinnen und Kunden, rund 300 Mitarbeitende und umfasst 17 Standorte im deutschsprachigen Raum. Mit dem GOLDWERK im österreichischen Korneuburg kann philoro als Produzent Edelmetalle wieder in den Kreislauf zurückführen und die gesamte Wertschöpfungskette abbilden.Die philoro-Dienstleistungen umfassen das gesamte Spektrum der Veranlagung in Edelmetalle. Dazu gehören der An- und Verkauf sowie die Lagerung von Edelmetallmetallen, das Angebot von Edelmetallsparplänen und die persönliche Beratung für private und institutionelle Anleger. Neben höchsten Service- und Sicherheitsstandards im Online-Shop ebenso wie im Filialbetrieb steht philoro für höchste Qualitätsansprüche im Handel und Vertrieb, jedoch auch bei der Produktqualität seiner Goldbestände - von der zertifizierten, nachhaltigen Goldproduktion gemäss LBMA (London Bullion Market Association) bis zur Verarbeitung der Barren und Münzen. Qualitätsmanagement und Servicequalität von Philoro sind vielfach ausgezeichnet - u.a. von TÜV NORD und Focus Money. philoro.deUniversität St.Gallen (HSG)Die Universität St.Gallen (HSG) ist die Universität des Kantons St.Gallen und die Wirtschafts-Universität der Schweiz. Internationalität, Praxisnähe und eine integrative Sicht zeichnen die Ausbildung an der HSG seit ihrer Gründung im Jahr 1898 aus. Heute bildet die Universität rund 10.000 Studierende aus rund 120 Staaten in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechts- und Sozialwissenschaften, Internationalen Beziehungen und Informatik aus.Mit Erfolg: Die HSG gehört zu den führenden Wirtschaftsuniversitäten Europas. Im European Business School Ranking der «Financial Times» 2024 ist sie auf Rang 9. Zudem hat die «Financial Times» den Master in «Strategy and International Management» (SIM-HSG) 2025 zum 14. Mal als weltweit besten Management-Master bewertet. Für ihre ganzheitliche Ausbildung auf höchstem akademischem Niveau trägt die HSG mit der EQUIS-, AACSB- und AMBA-Akkreditierung internationale Gütesiegel. Studienabschlüsse sind auf Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe möglich. Zudem bietet die HSG erstklassige und umfassende Angebote zur Weiterbildung für jährlich über 6.000 Teilnehmende.Kristallisationspunkte der Forschung an der Universität St.Gallen sind ihre rund 40 Institute, Forschungsstellen und Centers, welche einen integralen Teil der HSG bilden. Die weitgehend autonom organisierten Institute finanzieren sich zu einem grossen Teil selbst, sind aber eng mit dem Universitätsbetrieb verbunden. Besuchen Sie uns auf: unisg.chKontakte für Rückfragen:Prof. Dr. Sven Reinecke,Direktor des Instituts für Marketing und Customer Insight (IMC-HSG)+41 71 224 28 73, sven.reinecke@unisg.chChristian Giesen,Pressesprecher, philoro EDELMETALLE GmbH+49 152 31 39 84 58, christian.giesen@philoro.comOriginal-Content von: philoro EDELMETALLE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129756/6392275