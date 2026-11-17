NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea anlässlich der Wandelanleihe mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Im Zuge einer Wandlung in Aktien könne der Anlagenbauer im Jahr 2031 neue Aktien ausgeben, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Mit den Einnahmen aus dem Bond wolle das Unternehmen wiederum Aktien zurückkaufen, was einigermaßen verwirrend sei. Zugegeben, die Rendite der Anleihen sei niedrig; wenn aber die Einnahmen aus der Anleihe nicht für Zukäufe und Fusionen genutzt würden, dann hätte das Unternehmen auch auf die Nettobarmittel von geschätzten 350 Millionen Euro per Jahresende zurückgreifen können. "Gea scheint einen höheren Bedarf an Barmitteln zu haben, als wir in unserem Bewertungsmodell annehmen", lautet Kuennes Fazit./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST



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ISIN: DE0006602006





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