Datum der Anmeldung:
16.11.2026
Aktenzeichen:
B4-76/26
Unternehmen:
Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens Stuttgarter Brauereien GmbH & Co. KG zur Fortführung der Produktion und des Vertriebs der Stuttgarter Biermarken der Stuttgarter Hofbräu AG (Radeberger Gruppe) sowie der Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG.
Produktmärkte:
Bier
16.11.2026
Aktenzeichen:
B4-76/26
Unternehmen:
Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens Stuttgarter Brauereien GmbH & Co. KG zur Fortführung der Produktion und des Vertriebs der Stuttgarter Biermarken der Stuttgarter Hofbräu AG (Radeberger Gruppe) sowie der Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG.
Produktmärkte:
Bier
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