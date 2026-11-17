Datum der Anmeldung:
13.11.2026
Aktenzeichen:
B9-114/26
Unternehmen:
MPC-Gruppe (NL); Erwerb einer nicht-kontrollierenden Minderheitsbeteiligung in Höhe von 41% an der Marlow Navigation Co Ltd (CYP)
Produktmärkte:
technisches Schiffsmanagement, Besatzungsmanagement
13.11.2026
Aktenzeichen:
B9-114/26
Unternehmen:
MPC-Gruppe (NL); Erwerb einer nicht-kontrollierenden Minderheitsbeteiligung in Höhe von 41% an der Marlow Navigation Co Ltd (CYP)
Produktmärkte:
technisches Schiffsmanagement, Besatzungsmanagement
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