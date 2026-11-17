Datum der Anmeldung:
13.11.2026
Aktenzeichen:
B13-73/26
Unternehmen:
Fidelium Beteiligungen 18a GmbH, München; Erwerb der alleinigen Kontrolle über die SD Automotive Power Modules GmbH, Nürnberg
Produktmärkte:
Leistungshalbleitermodule für Fahrzeug-Traktionswechselrichter in Elektro- und Hybridfahrzeugen
13.11.2026
Aktenzeichen:
B13-73/26
Unternehmen:
Fidelium Beteiligungen 18a GmbH, München; Erwerb der alleinigen Kontrolle über die SD Automotive Power Modules GmbH, Nürnberg
Produktmärkte:
Leistungshalbleitermodule für Fahrzeug-Traktionswechselrichter in Elektro- und Hybridfahrzeugen
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