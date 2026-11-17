Datum der Anmeldung:
13.11.2026
Aktenzeichen:
B7-76/26
Unternehmen:
Salesforce, Inc., San Francisco (USA); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Braze, Inc., New York (USA)
Produktmärkte:
Application Programming Interface, Echtzeit-Kundeninteraktion, Softwarelösungen zur Erstellung von Customer Engagement Plattformen
13.11.2026
Aktenzeichen:
B7-76/26
Unternehmen:
Salesforce, Inc., San Francisco (USA); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Braze, Inc., New York (USA)
Produktmärkte:
Application Programming Interface, Echtzeit-Kundeninteraktion, Softwarelösungen zur Erstellung von Customer Engagement Plattformen
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