Datum der Anmeldung:
12.11.2026
Aktenzeichen:
B13-72/26
Unternehmen:
Itelyum France SAS, Paris; Erwerb von Anteilen an und der alleinigen Kontrolle über die Osilub SA, Gonfreville-lOrcher, die Sevia SA, Ecquevilly und die Faure Collecte d'Huiles SAS, Limay (alle in Frankreich)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Grundölen
12.11.2026
Aktenzeichen:
B13-72/26
Unternehmen:
Itelyum France SAS, Paris; Erwerb von Anteilen an und der alleinigen Kontrolle über die Osilub SA, Gonfreville-lOrcher, die Sevia SA, Ecquevilly und die Faure Collecte d'Huiles SAS, Limay (alle in Frankreich)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Grundölen
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