Datum der Anmeldung:
11.11.2026
Aktenzeichen:
B4-83/26
Unternehmen:
H.I.G. Europe, Kanada Erwerb von mehr als 50 % der Anteile und alleiniger Kontrolle über go asia Deutschland GmbH, Deutschland, und Orient Master GmbH, Deutschland
Produktmärkte:
Keramik- und Porzelanwaren Kochutensilien Lebensmittel
11.11.2026
Aktenzeichen:
B4-83/26
Unternehmen:
H.I.G. Europe, Kanada Erwerb von mehr als 50 % der Anteile und alleiniger Kontrolle über go asia Deutschland GmbH, Deutschland, und Orient Master GmbH, Deutschland
Produktmärkte:
Keramik- und Porzelanwaren Kochutensilien Lebensmittel
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