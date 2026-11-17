München (ots) -Immer häufiger werden die Gelben Engel vom ADAC zu Fahrradpannen gerufen. In diesem Jahr knacken die Pannenhelfer von Europas größtem Mobilitätsclub erstmals die 20.000-Marke, allein zwischen April und Oktober konnten 18.524 Bikes wieder flott gemacht werden. Das sind 23 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Häufigste Ursache dabei: ein Defekt an Rad oder Reifen, bei rund drei von vier Pannen war das der Grund für einen Fahrradpannen-Notruf beim ADAC.Deshalb weisen die Club-Experten darauf hin, die Fahrradreifen regelmäßig auf Profiltiefe und Schäden zu prüfen, um unangenehme und lästige Zwangspausen bei Kälte und Nässe auf der Straße zu vermeiden.Neben der Reifenqualität müssen auch die Sicherheitsvorrichtungen gecheckt werden, denn gerade jetzt ist die Sichtbarkeit besonders wichtig: Neben der intakten Beleuchtung dürfen Reflexstreifen und Reflektoren an Reifen und Pedalen nicht fehlen. Welche konkreten Sicherheits- und Sichtbarkeitskomponenten ein Fahrrad haben muss, regelt die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).Vorgeschrieben ist ein Scheinwerfer vorne mit weißem Licht sowie hinten eine rote Schlussleuchte. Ob die Beleuchtung mit Dynamo, Akku oder Batterien betrieben wird, spielt keine Rolle. Vorne muss darüber hinaus ein weißer Reflektor vorhanden sein und ein roter Rückstrahler hinten. Außerdem sind gelbe Rückstrahler an den Pedalen vorgeschrieben.An den Rädern müssen Speichenreflektoren, reflektierende Speichen oder durchgehende weiße Reflexstreifen verwendet werden. Wie beim Auto muss bei Dämmerung, Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen die Beleuchtung eingeschaltet werden. Wer ohne die vorgeschriebene oder mit einer nicht funktionierenden Beleuchtung unterwegs ist, muss mit 20 Euro Verwarnungsgeld rechnen. Werden dadurch andere gefährdet, steigt der Betrag auf 25 Euro. Kommt es zu einem Unfall mit Sachbeschädigung, werden 35 Euro fällig. Kommt es zu einem Unfall, drohen versicherungsrechtliche Konsequenzen, Schadensersatz- bzw. Schmerzensgeldansprüche können gekürzt werden.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6392283