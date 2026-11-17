DJ Deutschland unterstützt De Cos als EZB-Präsidenten - Agentur

DOW JONES--Deutschland unterstützt offenbar die Kandidatur des Spaniers Pablo Hernandez de Cos für den Posten des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB). Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einziger Konkurrent des Spaniers ist der Niederländer Klaas Knot. Bloomberg berichtet ebenfalls unter Verweis auf informierte Personen, dass De Cos Unterstützung aus Deutschland bekomme, das seinerseits den Ökonomen Markus Brunnermeier als Nachfolger des im Frühjahr ausscheidenden EZB-Chefvolksiwrts Philip Lane nominieren wolle. Offiziell müssen die Vorschläge, die außerdem die Nachfolge von EZB-Direktorin Isabel Schnabel betreffen, bis Mittwoch eingereicht werden.

De Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Er würde EZB-Präsidentin Christine Lagarde beerben, die nach der EZB-Ratssitzung am 7. Februar aus dem Amt scheidet. Schnabels Posten könnte in diesem Arrangement an eine französische Kandidatin gehen. Im Gespräch sind die Vizegouverneurin der Banque de France, Agnes Benassy-Quere, und die ehemalige Chefvolkswirtin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Laurence Boone.

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November 17, 2026 06:04 ET (11:04 GMT)

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