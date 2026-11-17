BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner SPD-Politikerin Franziska Giffey will nach eigenen Angaben nicht Bundesvorsitzende ihrer Partei werden. Sie schätze Hubertus Heil sehr und unterstütze ausdrücklich seine Kandidatur für den Parteivorsitz der SPD, sagte sie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dazu werde es in den kommenden Wochen weitere Klärungen und Gespräche geben. "Das heißt nicht, dass ich mir eine eigene Kandidatur offenhalte. Ich werde nicht für den Vorsitz der Bundes-SPD kandidieren."

Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass sich Giffey eine Kandidatur offenhalte. Die amtierende Berliner Wirtschaftssenatorin und frühere Regierende Bürgermeisterin antwortete nach Angaben der Zeitung auf die Frage, ob sie mit Hubertus Heil als Doppelspitze kandidieren wolle: "Ich schätze ihn sehr und unterstütze ihn daher auch gern. Alles Weitere werden die kommenden Wochen und viele noch notwendige Gespräche zeigen."

Heil hatte am Samstag als erster Bewerber seine Kandidatur bekanntgegeben. Beim Parteitag Mitte Januar in Bremen könnte es damit zu einer Kampfabstimmung zwischen ihm und Parteichef Lars Klingbeil kommen. Seit dem Rücktritt von Bärbel Bas im Oktober steht der Finanzminister allein an der Spitze der SPD. Bisher hat Klingbeil offengelassen, ob er noch einmal antritt.

Der Parteivorstand will spätestens am 16. Dezember seinen Personalvorschlag für die SPD-Spitze vorlegen. Viele Sozialdemokraten hoffen darauf, dass Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig antritt. Sie hat sich bislang bedeckt gehalten./ah/DP/jha