München (ots) -Hotel, Transportmittel und Rundreise in einem: Kreuzfahrten erfreuen sich großer Beliebtheit, weil man da in kurzer Zeit viele Länder, Städte und neue Menschen kennenlernen kann. Und was man dafür tun kann, um auf so einer Reise gesund und munter zu bleiben, verrät uns jetzt mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Die einfachste und wirksamste Methode, um auf einem Kreuzfahrtschiff gesund zu bleiben, ist, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen:O-Ton 1 (Bettina Konzack, 24 Sek.): "Vor allem vor dem Essen und nach Rückkehr in die eigene Kabine. Denn auf so einem Kreuzfahrtschiff kommen einfach viele Menschen mit den gleichen Oberflächen in Kontakt. Außerdem empfehle ich, ausreichend zu schlafen und auch viel Wasser zu trinken. Wer regelmäßig Medikamente benötigt, der sollte auch genügend davon einpacken. Auch Tabletten gegen Sehkrankheit gehören in jede Reiseapotheke, denn je nach Route kann es auf See ganz schön schaukeln - und das verträgt einfach nicht jeder."Sprecher: So Bettina Konzack von der ERGO Reiseversicherung. Wer krank wird, kann sich natürlich an Bord medizinisch behandeln lassen, wird dafür aber auch sofort zur Kasse gebeten.O-Ton 2 (Bettina Konzack, 23 Sek.): "Also die Bordärzte rechnen ihre Leistungen meist wie eine private Arztpraxis ab. Und alle Kosten, egal ob Konsultation, Medikamente oder Behandlungen, müssen dann direkt mit Kreditkarte oder über die eigene Bordkarte bezahlt werden. Und aus der Praxis wissen wir: Schon eine einfache Behandlung kann mehrere hundert Euro kosten. Die kleinsten Rechnungen, die uns so vorliegen, sind in der Regel bei 500 Euro aufwärts."Sprecher: Noch teurer wird's bei schweren Erkrankungen und wenn man außerhalb Europas zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden muss.O-Ton 3 (Bettina Konzack, 21 Sek.): "Denn hier übernimmt die gesetzliche Krankenkasse keinerlei Behandlungskosten. Wirklich kostspielig wird es aber, wenn ein Rettungseinsatz per Helikopter erforderlich ist. Hier können dann je nach Einsatzdauer und Region Kosten von bis hin zu mehreren zehntausend Euro entstehen. Das Gleiche gilt auch für einen medizinischen notwendigen Rücktransport nach Deutschland."Sprecher: Verhindern lässt sich das nur mit einer weltweit gültigen Auslandskrankenversicherung, die schnell und unbürokratisch hilft.O-Ton 4 (Bettina Konzack, 13 Sek.): "Und wer die Reise unerwartet abbrechen muss oder beispielsweise wegen eines Unfalls gar nicht erst antreten kann, den schützt eine Reiserücktritts- inklusive Reiseabbruchversicherung, um eben nicht auf diesen Kosten sitzenzubleiben."Noch mehr Infos über einen perfekten Rundum-Sorglos-Reiseschutz für Kreuzfahrerinnen und -fahrer gibt's online auf ERGO MINUS Reiseversicherung PUNKT de.Pressekontakt:Sabine MuthConsumer Presse (B2C)presse@ergo-reiseversicherung.de+49 89 4166-1510Original-Content von: ERGO Reiseversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146143/6392299