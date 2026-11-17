Frankfurt/Main (ots) -Sie sorgen auch zu Hause für Mittelmeer-Gefühle: Olivenbäume finden sich längst in zahlreichen heimischen Gärten, auf Terrassen und Balkonen. Doch mit den sinkenden Temperaturen im Spätherbst stellt sich für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner die entscheidende Frage zur Überwinterung des mediterranen Lieblings. Wer seinen Olivenbaum sowohl ausgepflanzt als auch im Kübel im Freien überwintern möchte, sollte den richtigen Zeitpunkt für die passenden Schutzmaßnahmen kennen.Denn auch für Kübelpflanzen bedeuten fallende Temperaturen nicht zwangsläufig den Umzug nach drinnen. Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) rät dazu, sie mit entsprechender Vorbereitung so lange draußen zu lassen, wie es das Wetter zulässt. Dort erhalten sie möglichst viel Tageslicht. Insbesondere in wintermilden Regionen, in denen stärkere Fröste selten auftreten und Frostperioden meist kurz bleiben, kann eine Überwinterung im Freien gelingen. Ein vorschneller Umzug in warme, dunkle Innenräume kann dagegen einen Blattverlust und Pilz- und Schädlingsbefall begünstigen.Neben dem Standort beeinflussen Sorte und Alter, wie gut ein Olivenbaum Kälte verträgt. Sorten wie "Leccino" und "Toscana" gelten als vergleichsweise kältetolerant. Ältere, gut eingewurzelte und an die Außenbedingungen gewöhnte Bäume sind meist widerstandsfähiger als junge Pflanzen.Der Kübel ist die SchwachstelleDie Kronen von älteren, akklimatisierten Olivenbäumen vertragen problemlos leichte Minusgrade. Die Herausforderung bei der Überwinterung liegt in der Erde. Ist diese gefroren, können die Wurzeln kein Wasser aufnehmen, obwohl der immergrüne Baum über seine Blätter weiterhin Feuchtigkeit verliert. Das gilt insbesondere für Pflanzen in Kübeln. Das begrenzte Erdvolumen des Topfes kühlt schneller aus und kann bei anhaltendem Frost durchfrieren. Es droht Frosttrocknis.Um dieser Winterdürre vorzubeugen, sollte der Wurzelbereich geschützt werden. In frostfreien Phasen kommt es dazu auf eine bedarfsgerechte Wasserversorgung an.Der IVA fasst die wichtigsten Praxistipps für Kübel und Beet zusammen:- Bei Kübelpflanzen Topf und Wurzelballen isolieren: Den Pflanzkübel auf Holzleisten oder eine Dämmplatte stellen. Die Abzugslöcher müssen frei bleiben, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Den Topf mit Kokosmatten oder Luftpolsterfolie umwickeln. Alternativ lässt er sich in einen größeren Korb stellen, dessen Zwischenräume mit trockenem Laub oder Stroh gefüllt werden. Eine geschlitzte Kokosmatte auf der Topferde schützt zusätzlich und lässt sich zum Gießen anheben. Zuvor abgefallene Blätter entfernen. Als Standort eignet sich ein windgeschützter, überdachter Platz nahe einer Hauswand.- Bei ausgepflanzten Bäumen Wurzelbereich und Stamm schützen: Den Boden rund um den Baum mit einer dicken Schicht Laub und Reisig oder anderem geeigneten Mulchmaterial abdecken. Bei stärkeren Frösten den Stamm zusätzlich mit luftdurchlässigem Wintervlies umhüllen. Gegen anhaltende Niederschläge kann eine Überdachung helfen. Ein gut wasserdurchlässiger Boden ist wichtig, damit sich im Wurzelbereich keine Nässe staut.- Bei Kübelpflanzen und ausgepflanzten Bäumen die Krone gezielt abdecken: Nur während stärkerer Frostphasen mit dauerhaft unter minus 5 Grad Celsius liegenden Temperaturen die Krone locker mit atmungsaktivem Wintervlies einhüllen. Bei gefrorenem Boden und starker Wintersonne vermindert die Beschattung zugleich die Wasserverluste über die Blätter. Sobald die Frostphase vorüber ist, die Hülle sofort wieder entfernen, damit Licht und Luft an die Blätter gelangen. Bei erneutem Frost wird sie wieder angebracht. Die Abdeckung der Krone sollte immer auf ein Minimum reduziert sein. Luftdichte Plastikfolie eignet sich nicht für den Kälteschutz der Krone, weil sich darunter Feuchtigkeit sammeln kann.- An frostfreien Tagen die Bodenfeuchtigkeit prüfen: Auch im Winter darf der Wurzelballen nicht vollständig austrocknen. Deshalb bei aufgetauter Erde die Feuchtigkeit kontrollieren und nur bei Bedarf mäßig gießen. Unter einem Regenschutz kann die Erde trotz feuchter Witterung trocken bleiben. Bei Kübelpflanzen zusätzlich Wasser aus Untersetzern entfernen und den Abfluss kontrollieren. Ausgepflanzte Bäume benötigen in niederschlagsreichen Wintern häufig kein zusätzliches Wasser.Gut versorgt ins neue GartenjahrMit diesen Vorkehrungen lassen sich die Bedingungen für eine Überwinterung im Freien deutlich verbessern. Sobald im Frühjahr die stärksten Fröste vorüber sind, kann der Winterschutz entfernt werden. Bei angekündigten starken Kälterückfällen sollte das Vlies noch griffbereit sein.Damit Kübeloliven vital austreiben, empfiehlt sich im Frühjahr bei Bedarf das Umtopfen in einen größeren Topf mit frischem, durchlässigem Substrat für mediterrane Pflanzen. Mit dem beginnenden Wachstum werden die Wassergaben angepasst und die Nährstoffversorgung wieder aufgenommen. Dabei sind die Dosierangaben auf der Düngerverpackung zu beachten.Wann ein frostfreies Quartier nötig wirdAuch bei optimalem Winterschutz sollten Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner die Wettervorhersage im Blick behalten, denn nicht jede Kälteperiode lässt sich mit diesen Maßnahmen draußen überbrücken. Bei angekündigtem strengem Dauerfrost sollten deshalb auch robuste Kübeloliven vorübergehend in ein Winterquartier umziehen, insbesondere wenn die Temperaturen länger unter minus 8 Grad Celsius bleiben. Geeignet ist ein heller, kühler Raum bei etwa 5 bis 10 Grad Celsius. Für ausgepflanzte Bäume ist es umso wichtiger, die Schutzmaßnahmen am Standort regelmäßig zu kontrollieren.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V. (IVA)c/o WPR COMMUNICATIONChristina Carty-BodeInvalidenstraße 3410115 BerlinTel. +49 30 440388-0E-Mail: carty-bode@wprc.deMaik Baumbach (IVA)Mainzer Landstraße 5560329 Frankfurt am MainTel. +49 69 2556-1268E-Mail: baumbach.iva@vci.deOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/6392290