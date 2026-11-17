Ascona - Seit Montag 16. November ist 41 in der ganzen Schweiz online: das neue System, um ein Zuhause zu finden, entwickelt vom Schweizer Proptech-Unternehmen 41 Real Estate SA. Wer sich ein Zuhause wünscht, muss es nicht mehr suchen gehen: Man beschreibt es einmal, und wer eine passende Immobilie verkauft oder vermietet, macht einen Vorschlag. Die Suche nach einem Zuhause beginnt seit jeher bei den Immobilien: Man prüft jeden Tag neue Inserate, ...

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