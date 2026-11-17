Wir sind stolz darauf, die MindMetrix AG als eines der neuesten Ventures von Wyss Geneva willkommen zu heißen. Hervorgegangen aus dem Neural Control of Movement Lab der ETH Zürich ist MindMetrix ein Neurotechnologie-Unternehmen, welches das Erregungssystem des Gehirns über die Augen ausliest und in Live-Biofeedback umwandelt, damit die Menschen sehen und lernen können. wie sie ihren eigenen mentalen Zustand regulieren.

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MindMetrix's myflow platform turns pupil-based measurements into live biofeedback, with each user's training sessions and progress shown in a dashboard. Image: MindMetrix

Das Denken und Fühlen wird nach wie vor meist mithilfe von Fragebögen und Selbstberichten erfasst, ohne eine objektive Echtzeitmessung der Hirnaktivität. Die Pupillengröße verändert sich in Abhängigkeit vom Wachheits- und Erregungszentrum des Gehirns, einer winzigen Region tief im Hirnstamm, die ohne einen Gehirnscan sonst nur schwer zu beobachten ist. MindMetrix verwendet Pupillometrie, um dieses Signal zu erfassen und in ein Live-Feedback umzusetzen und den Menschen einen nicht-invasiven Zugang zu ihrem eigenen physiologischen Erregungszustand zu ermöglichen und eine Möglichkeit zu bieten, dies zu trainieren. An mehr als 100 Teilnehmern getestet, wurde der Ansatz unter anderem in Fachzeitschriften, wie Nature Human Behaviour und Nature Communications veröffentlicht.

"Die psychische Gesundheit gehört zu den wenigen medizinischen Bereichen, die nach wie vor weitgehend auf subjektiven Einschätzungen beruhen. MindMetrix hat gezeigt, dass ein einfaches, nicht-invasives Signal das Erregungssystem des Gehirns objektiv messen kann. Unsere Aufgabe ist es nun, das Team dabei zu unterstützen, diese Forschungsergebnisse in ein zuverlässiges Werkzeug für Klinikärzte umzusetzen", so Tracy Laabs, Direktorin des Wyss Center in Genf.

Als ein Unternehmen von Wyss Geneva entwickelt sich MindMetrix nun in Richtung klinische Anwendung weiter, beginnend mit Störungen, die durch eine Fehlregulation der Erregung geprägt sind und der anfänglichen Konzentration auf eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), gestützt auf das technische, regulatorische, klinische und wirtschaftliche Fachwissen von Wyss Geneva und seines Partnernetzwerks.

"Unser erstes Produkt hat gezeigt, dass Menschen lernen können, ihren Erregungszustand zu verändern, sobald sie ihn sehen können. Mit der Venture-Building-Expertise und dem Frühphasenkapital von Wyss Geneva können wir dies nun den Patienten zugänglich machen, die es am dringendsten benötigen", so Marc Bächinger, CEO und Mitbegründer von MindMetrix.

Über MindMetrix AG

Die MindMetrix AG ist ein Neurotechnologie-Unternehmen, das den Geist messbar macht. Als Spin-Off des Neural Control of Movement Lab der ETH-Zürich nutzt es Pupillometrie, um das Erregungssystem des Gehirns über die Augen auszulesen und daraus ein Live-Biofeedback zu machen, damit die Menschen sehen und lernen können, wie sie ihren eigenen mentalen Zustand regulieren. Seine erste Anwendung myflow hilft Nutzern dabei, Achtsamkeit und mentales Wohlbefinden durch objektives Feedback und mentales Training aufzubauen. Als Venture von Wyss Geneva treibt MindMetrix diese Technologie für die klinische Anwendung im Bereich der psychischen Gesundheit voran, beginnend mit Störungsbildern, die mit einer Fehlregulation der zentralnervösen Erregung einhergehen. Weitere Informationen finden Sie unter mindmetrix.ch

Über Wyss Geneva

Wyss Geneva existiert, damit Durchbrüche in der Hirnforschung schneller die Menschen erreichen, die sie brauchen. Ala eine unabhängige gemeinnützige Organisation auf dem Campus Biotech in Genf sucht das Wyss Center gezielt nach bahnbrechender Wissenschaft im Bereich Neuroengineering, minimiert das Risiko und unterstützt die Unternehmer, die daraus Unternehmen machen, welche die Art und Weise verändern, wie neurologische und psychische Erkrankungen behandelt werden. Das Wyss Center wurde 2014 mit großzügiger Unterstützung des Schweizer Unternehmers und Philanthropen Hansjörg Wyss gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter wysscenter.ch

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MindMetrix AG Veronica Miranda veronica@mindmetrix.ch