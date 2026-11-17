DJ AUKTION/Bundesschätze mit 3,10% Rendite 1,8-fach überzeichnet

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen ("Schätze") im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. Oktober:

=== Emission 3,00-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit bis 13. Dezember 2028 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,822 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,807 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,8 (1,3) Durchschnittsrendite 3,10% (3,08%) Wertstellung 19. November 2026 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2026 06:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.