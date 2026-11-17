Per Xetra-Schluss notierten gestern (16.11.2026) 17 Aktien im Plus, während 23 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Gewinnerliste führte die Deutsche Telekom Aktie an, die sich um 2,29 Prozent verteuerte. Dahinter folgten die Daimler Truck Holding mit einem Plus von 1,33 Prozent sowie Heidelberg Materials mit einem Zuwachs von 1,26 Prozent.

- Infineon WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Ticker: IFX

?? Die 3 Key Takeaways zur Deutsche Telekom Aktie

DAX-Schlusslicht: Die Infineon Aktie verlor am Freitag (13.11.2026) per Xetra-Schluss 3,18 % und führte damit die Verliererliste im deutschen Leitindex an.

Kritisches Chartbild: Im Tageschart notiert das Papier verbindlich unter der wichtigen SMA200 (57,53 EUR) und ringt aktuell an der SMA20 (50,64 EUR) um Stabilisierung.

Abwärtsrisiko überwiegt: Wird der Wochenschlusskurs heute bestätigt, droht der Durchbruch unter die Unterstützung im Bereich von 50 EUR und ein Test des Monatstiefs bei rund 45,88 EUR.

DAX 40 Gewinner am Montag: Deutsche Telekom im Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) hat sich gestern als unangefochtener Tagessieger im deutschen Leitindex hervorgetan. Ein Blick auf die historische Kursentwicklung zeigt ein bewegtes Jahr: Nach einer Seitwärtsphase bis Ende Januar und dem darauffolgenden Vorstoß an die Marke von 34 EUR nutzten Anleger das Niveau für Gewinnmitnahmen. Dies führte im weiteren Jahresverlauf zu deutlichen Rücksetzern und einem Jahrestief bei 23,54 EUR Ende Juli.

Von diesem Tief aus schob sich das Papier schrittweise wieder nach oben an die SMA200 (aktuell bei 28,40 EUR). Zwar zeigte der Kurs hier in der Vergangenheit wiederholt Schwierigkeiten, sich nachhaltig zu lösen, doch nach jüngsten Entlastungsbewegungen gelang nun der Sprung über die SMA20 (25,87 EUR) und die SMA50 (26,45 EUR).

Szenario Oberseite: Wird der gestrige Tagesschlusskurs bestätigt, eröffnet sich charttechnisch weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der SMA200. An dieser Marke ist jedoch erhöhte Wachsamkeit geboten, da vorherige Ausbruchsversuche dort scheiterten.

Szenario Unterseite: Sollte sich der Handelstag mit einer roten Tageskerze nach unten verabschieden, rückt zunächst die SMA50 in den Fokus. Ein Bruch per Tagesschluss würde das Risiko erhöhen, erneut die SMA20 anzusteuern. Um das aktuell neutrale Setup im Tageschart zu wahren, sollte der Kurs spätestens an der SMA50 drehen....

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