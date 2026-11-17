Im heutigen Chart des Tages rückt das wichtigste Währungspaar der Welt in den Fokus: Der EUR/USD-Wechselkurs ist auf rund 1,1000 gefallen und markiert damit den tiefsten Stand seit Beginn des Jahres 2026. Diese psychologisch und technisch bedeutsame Marke unterstreicht die ausgeprägte Stärke, die der US-Dollar in den vergangenen Handelstagen aufgebaut hat. Für die aktuelle EURUSD Prognose ist vor allem ein Faktor entscheidend: Anleger preisen an den Terminmärkten inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 - eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im Dezember ein.

- EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652759 - Ticker: EUR/USD

Zusätzliche Impulse für den Devisenmarkt liefern heute Nachmittag die US-Einzelhandelsumsätze. Der Konjunkturbericht wird zeigen, ob die amerikanischen Verbraucher trotz restriktiver Finanzierungsbedingungen ihre hohen Konsumausgaben aufrechterhalten können. Stärkere Daten könnten die Erwartungen an eine straffere Fed-Geldpolitik weiter zementieren, während ein schwächeres Ergebnis den Markt zu einer Neubewertung der bisherigen Zinsprognosen zwingen dürfte.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fundamentale Treiber der aktuellen EURUSD Prognose

Märkte preisen Dezember-Zinserhöhung der Fed fast vollständig ein

Die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve gehören derzeit zu den maßgeblichen Kurstreibern für EUR/USD. Laut aktuellen Zinsterminkontrakten (Fed Funds Futures) rechnen Marktteilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 - mit einem Zinsschritt bei der Dezember-Sitzung. Zwar ist dieses Niveau außergewöhnlich hoch, doch bis zur tatsächlichen Entscheidung verbleibt noch Zeit für weitere Konjunkturdaten und Kommentare von Notenbankern, die das Stimmungsbild verschieben können.

Diese ausgeprägte Erwartung einer strafferen Geldpolitik stützt den Greenback gleich doppelt: Höhere US-Leitzinsen steigern die Renditeattraktivität von US-Staatsanleihen und Dollar-Anlagen, während die Aussicht auf weitere Straffungen institutionelle Investoren dazu bewegt, ihre Long-Positionen im USD beizubehalten. Für den Euro entsteht dadurch ein anspruchsvolles Umfeld - insbesondere, da der Gemeinschaftswährung aktuell eigene fundamentale Katalysatoren fehlen, um eine nachhaltige Trendwende einzuleiten.

Dennoch gilt an den Devisenmärkten: Eine hohe Markteinpreisung ist keine Garantie für den tatsächlichen Notenbankbeschluss. Bis zum Dezember werden noch wichtige Daten zu Inflation (PCE/CPI), Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum veröffentlicht. Sollten diese Indikatoren auf eine deutlichere Abkühlung der US-Konjunktur hindeuten, könnten die aktuellen Zinserwartungen rasch abgebaut werden....

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