Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.696 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag zunächst seitwärts, gab dann aber deutlicher nach. Es gelang am frühen Nachmittag eine Entlastungsbewegung abzubilden, diese wurde aber mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag abverkauft. Es ging dynamisch abwärts; die Gegenbewegung, die sich nachfolgend eingestellt hat und den Index zurück an die 27.500 Punkte-Marke gebracht hat, wurde am Abend ebenfalls abverkauft.

Erst im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Nasdaq etwas erholen.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Nasdaq 100 aktuell: Der US-Technologieindex notiert heute Morgen vorbörslich bei 27.241 Punkten und startet damit 455 Zähler tiefer als am Vortag.

Charttechnik (1h - 4h): Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild klar bärisch , da zentrale gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) unterschritten wurden.

Tages-Prognose: Wir erwarten für den 17.11.2026 einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel (60 - Bear-Wahrscheinlichkeit) in einer Range zwischen 27.391 - 27.533 Punkten auf der Oberseite und 27.088 - 26.891 Punkten auf der Unterseite.

Der Nasdaq 100 aktuell startete am Montagmorgen bei 27.696 Punkten in die Handelswoche. Bis zum Mittag bewegte sich der Index zunächst weitgehend seitwärts, geriet im Anschluss jedoch spürbar unter Verkaufsdruck. Eine am frühen Nachmittag eingeleitete Entlastungsbewegung wurde mit Aufnahme des offiziellen US-Handels direkt wieder abverkauft.

Im weiteren Verlauf setzte sich die Abwärtsdynamik fort. Auch eine zwischenzeitliche Gegenbewegung, die den Index zurück an die Marke von 27.500 Punkten führte, wurde bis zum Abend vollständig abverkauft. Erst im heutigen Frühhandel zeigte der Nasdaq 100 leichte Stabilisierungstendenzen.

Handelsdaten - Range-Abgleich im Überblick

Kennzahl (08:00-22:00 Uhr) Montag (16.11.2026) Freitag (13.11.2026) Range 16.11. (Erwartet*) Range 16.11. (Ist*) Tageshoch (TH) 28.800 Punkte 28.521 Punkte 28.804 Punkte 28.800 Punkte Tagestief (TT) 27.182 Punkte 27.634 Punkte 27.202 Punkte 27.182 Punkte Tagesschluss (22:00 Uhr) 27.239 Punkte 27.867 Punkte - - Handelsspanne (Range) 618 Punkte 887 Punkte - -

*Methodik-Hinweis: Betrachtungszeitraum ist der Haupthandel von 08:00 bis 22:00 Uhr auf Basis der Kursdaten aus der Handelsplattform xStation5. Abweichungen zur Vortagesprognose von - 15 Punkten gelten als geringfügig, Abweichungen von - 25 Punkten als moderat.

Technische Analyse - Nasdaq 100 Prognose im Chartcheck

Betrachtung im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Index bereits gestern Morgen unterhalb der SMA200 (aktuell bei 27.785 Punkten). Im Handelsverlauf gelang es den Käufern nicht mehr, an diese Durchschnittslinie oder die darüberliegende SMA20 (aktuell bei 28.378 Punkten) heranzulaufen. Das kurzfristige Stundenchart ist somit unverändert bärisch zu werten.

Bärisches Szenario: Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, muss mit einer Fortsetzung der Schwäche gerechnet werden. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite liegen bei 26.085/70 Punkten sowie darunter bei 25.810/795 Punkten .

Bullisches Szenario: Eine charttechnische Aufhellung tritt erst ein, wenn sich der Index per bestätigtem Stundenschluss über der SMA20 etabliert und sich dynamisch nach Norden löst. In diesem Fall rücken die SMA200, die SMA50 (aktuell bei 27.754 Punkten) sowie das 23,6-%-Retracement in den Fokus. Da diese drei Marken eng beieinanderliegen, benötigt der Markt ausgeprägtes Momentum, um diesen Widerstandsbereich zu überwinden....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.