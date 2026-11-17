TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben eigenen Angaben zufolge eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen. Das Radarsystem auf dem Stützpunkt Scheich Issa sei am frühen Morgen mit Drohnen attackiert worden, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation. Der Angriff sei eine Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des iranischen Luftraums durch das US-Militär.

Bahrains Streitkräfte erklärten, die Flugabwehr habe eine Reihe feindlicher iranischer Angriffe abgewehrt. Die Geschosse seien zerstört worden, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten. Zuvor hatte das Innenministerium des Landes eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben, die kurz darauf wieder aufgehoben wurde. Solche Warnungen gab es bereits in den vergangenen Tagen, als der Iran den Inselstaat erstmals seit rund zwei Monaten wieder angriff.

Das US-Militär dementierte, dass Soldaten verletzt oder Ausrüstung beschädigt worden sei. Mehrere iranische Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Mittleren Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit.

Irans Außenminister für Gespräche im Oman



Unterdessen reiste Irans Außenminister Abbas Araghtschi für Gespräche in die omanische Hauptstadt Maskat. Das Außenministerium in Teheran veröffentlichte ein Foto des Ministers mit seinem Kollegen Badr al-Busaidi, der in der Vergangenheit intensiv zwischen dem Iran und den USA vermittelt hatte. Mittlerweile sind mehrere Staaten in die Bemühungen eingebunden, den Iran-Krieg zu beenden, darunter Katar und Pakistan.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Im Zentrum des Konflikts steht seit Monaten die für den weltweiten Energiehandel wichtige Straße von Hormus, deren Schiffsverkehr Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen zum Erliegen bringen wollten. Das US-Militär verhängte seinerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen, um Teheran wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Die Vermittler hoffen auf einen Durchbruch in dem festgefahrenen Konflikt.

Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete am Dienstag einen weiteren Vorfall in der Meerenge. Demnach wurde ein Schiff am Montagabend nördlich des Omans attackiert. Ein Feuer sei ausgebrochen. Die Besatzung werde vermisst./arb/DP/jha