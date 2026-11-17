Der Monat November ist für Bitcoin bislang ein Monat zum Vergessen. Die größte Kryptowährung der Welt knüpft nahtlos an die ebenfalls enttäuschende Performance im Oktober an und liegt seit der Monatswende bereits mit über -17% im Minus. Was sind die Gründe für den Abverkauf und müssen Anleger ihre Hoffnung auf eine Jahresendrallye begraben? Zinssorgen und Tech-Ausverkauf belasten Der Gegenwind kommt derzeit vor allem von der Makroseite. Stärkere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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