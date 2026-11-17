Der Auftritt von Assembly Biosciences auf der UBS Global Biopharma Conference am 16. November in London hatte es in sich. CEO Jason Okazaki machte deutlich, welches Potenzial er in den kommenden klinischen Meilensteinen sieht. Seine Wortwahl war bemerkenswert: Von "three incredibly large catalysts" war die Rede. Was Okazaki meinte, sind die erwarteten Daten aus dem Hepatitis-Delta-Programm ABI-6250, der geplanten Erweiterung auf PBC und PSC und dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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