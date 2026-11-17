Die DroneShield-Aktie findet keinen Boden. Am Dienstag verlor das Papier weitere -5,4% auf 1,06 AUD und notiert damit rund -83% unter seinem Rekordhoch von 6,36 AUD. Dabei hat der australische Spezialist für Drohnenabwehr für 2026 bereits Umsätze von 261 Millionen AUD durch bestätigte Bestellungen abgesichert. An der Börse überwiegen dennoch die Zweifel. Während Jefferies lediglich 1,25 AUD erwartet, sieht Canaccord Genuity ein Kursziel von 2,60 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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