Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im November um 7,5 Punkte auf 35,6 Punkte geklettert und liegen damit so hoch wie seit Februar nicht mehr. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich 28,8 Punkte erwartet. Trägt diese Stimmungsaufhellung weit genug, um auch die Kurse deutscher Industriewerte zu stützen? Erwartungen steigen deutlich Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung veröffentlichte die Umfrage unter Finanzexperten und Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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