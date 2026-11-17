Bhatt wird als Mitglied des Führungsteams die Unternehmensstrategie im Bereich Technologie, den Einsatz von KI sowie die Cyber- und Informationssicherheit leiten

Die Moody's Corporation (NYSE: MCO) gab heute bekannt, dass sie Tim Bhatt mit Wirkung zum 7.Dezember in die neu geschaffene Position des Chief Information Officer (CIO) berufen hat und dass er dem Führungsteam des Unternehmens beitreten wird. Herr Bhatt, der seit 2018 als Chief Technology Officer (CTO) von Moody's Ratings tätig ist, wird diese Funktion ebenfalls weiterhin ausüben.

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Timothy Bhatt, Chief Information Officer, Moody's

Als CIO wird Herr Bhatt die unternehmensweite Technologiestrategie, die KI-Einführung sowie die Informationssicherheit bei Moody's leiten und die Verantwortung für die Technologiedienstleistungen, den Technologiebetrieb sowie die Cybersicherheitsteams des Unternehmens tragen. Er wird die Arbeitsabläufe bei Moody's weiter modernisieren, indem er menschliches Fachwissen, vertrauenswürdige Daten und KI-Agenten zusammenführt, um Unternehmensabläufe neu zu gestalten und KI-Agenten aus Pilotprojekten in den Arbeitsalltag zu integrieren. Herr Bhatt wird zudem weiterhin als Chief Technology Officer von Moody's Ratings tätig sein, wo er die Bereiche Technologieinfrastruktur, Anwendungsentwicklung, Datenmanagement, digitales Produktmanagement und IT-Risiko leitet.

"Tim ist eine äußerst technisch versierte Führungskraft, die bei der Modernisierung der Technologie, die unser Ratinggeschäft unterstützt, hervorragende Arbeit geleistet hat", sagte Rob Fauber, President und Chief Executive Officer der Moody's Corporation. "Er vereint eine nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Einführung von KI und der technologischen Transformation mit praktischer Erfahrung in der Leitung von Cyber- und Informationssicherheit. Ich vertraue darauf, dass Tim denselben Plattformansatz und denselben technischen Ehrgeiz auf das gesamte Unternehmen übertragen wird, um uns dabei zu helfen, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu zu überdenken, unseren Mitarbeitern vertrauenswürdige Daten und KI-Agenten zur Verfügung zu stellen und eine stärker vernetzte, produktivere und agilere Organisation zu schaffen. Er versteht, dass wir schneller vorankommen müssen und gleichzeitig die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit und die operative Disziplin stärken müssen, die für unser Unternehmen unerlässlich sind."

Herr Bhatt verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Technologiepositionen im Finanzdienstleistungssektor. Als CTO von Moody's Ratings leitete er eine umfassende Modernisierung der Technologieinfrastruktur und der Anwendungen des Unternehmens und führte den Übergang zu einer gemeinsamen, cloudbasierten und KI-gestützten Plattform durch, die unternehmensweite Arbeitsabläufe unterstützt. Seine Führungsrolle trug maßgeblich dazu bei, eine modernere, skalierbarere und sicherere technologische Grundlage zu schaffen.

Bevor er zu Moody's kam, war Herr Bhatt fast ein Jahrzehnt lang bei Ally Financial tätig, wo er als Chief Technology Officer und zuvor als Chief Information Security Officer sowie als Chief Enterprise Architect fungierte. Zu Beginn seiner Karriere hatte er Führungspositionen im Technologiebereich bei der Bank of America und bei JPMorgan Chase inne.

Herr Bhatt verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Computertechnik von der Lehigh University und einen Master-Abschluss in Software-Engineering vom Great Valley Graduate Center der Pennsylvania State University.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die von zunehmend vernetzten Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE: MCO) Kunden dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln sowie Chancen zu erschließen. Mit langjähriger Erfahrung auf den globalen Märkten sowie einer vielfältigen Belegschaft von rund 16.000 Beschäftigten in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um mit Zuversicht zu handeln und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie auf moodys.com.

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