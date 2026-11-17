Trotz einer Erhöhung der Jahresprognose kann die Bechtle-Aktie (515870) derzeit keinen Boden gut machen. Im Gegenteil: Der Titel ist an einer kritischen technischen Marke angekommen, die für weiterte Kursverluste sorgen könnte. Doch ein überraschend hoher Auftragsbestand macht uns zuversichtlich, dass der IT-Dienstleister ein gutes viertes Quartal erlebt und die Aktie wieder zulegt. Im dritten Quartal hatte Bechtle das Geschäftsvolumen um 19 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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