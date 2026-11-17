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SwitchBot stellt neue vernetzte Sicherheitslösung fürs Zuhause vor



17.11.2026 / 13:15 CET/CEST

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TOKIO, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot , eine aufstrebende Marke für Smart-Home-Nachrüstlösungen und Hausautomation, bringt heute seine neue vernetzte Sicherheitslösung in Europa auf den Markt. Sie vereint das Set aus SwitchBot Solar-Pan/Tilt Kamera 2K und SwitchBot Monitorstation mit SwitchBot Lock Ultra Max und der SwitchBot Vision-Türklingel . Zur Kombination aus Türschloss und Türklingel gehört auch der Matter-fähige SwitchBot Hub Mini. Über den Bildschirm der Monitorstation im Haus können Bewohner über die Außenkamera sehen, wer draußen ist, mit Besuchern sprechen und die Tür entriegeln. Außensicherheit auf einem Bildschirm im Haus Am 4,3-Zoll-Display der Monitorstation kann jeder im Haushalt per Tastendruck zwischen bis zu acht kompatiblen Kameras wechseln, jeweils ein Kamerabild ansehen, die Kamera schwenken oder das Schloss bedienen. Unterwegs bietet die SwitchBot-App Livebilder, Zwei-Wege-Audio und die Fernsteuerung des Schlosses. Klingelanrufe und Livevideos der Türklingel auf der Monitorstation folgen mit einem künftigen Update. Sehen und aufschließen mit der Türklingel In Verbindung mit Lock Ultra Max entriegelt die Vision-Türklingel die Tür per 3D-Gesichtserkennung oder NFC-Karte - ganz ohne separates Tastenfeld. Für Gäste lassen sich QR-Codes erstellen, die eine Stunde oder bis zu sieben Tage gültig sind; Besucher benötigen keine App. Wenn es klingelt, können Bewohner in der SwitchBot-App antworten und den Eingangsbereich über das 165°-Objektiv der Türklingel sehen. Die Gesichtsdaten zur Entriegelung werden lokal verarbeitet und gespeichert. Mehr rund ums Zuhause im Blick Die Außenkamera zeichnet bewegungsaktivierte Ereignisse in 2K auf. Mit 360° Schwenk- und 75° Neigebereich verfolgt sie Personen vom Gartentor bis zur Haustür. Bei Dunkelheit bietet sie Infrarot- und Weißlicht-Nachtsicht. Mit einem optionalen Abo für AI Guard lassen sich aufgezeichnete Kameraereignisse per natürlicher Sprache suchen. Aufnahmen draußen, gespeichert im Haus Die Aufnahmen der Außenkamera werden im Haus auf einer microSD-Karte in der Monitorstation gespeichert. Lokale Aufzeichnung und Wiedergabe erfordern kein Abonnement. Livebilder und Zwei-Wege-Audio funktionieren auch bei einem Internetausfall weiter, sofern die Geräte mit Strom versorgt und lokal verbunden sind. Die Aufnahmen der Vision-Türklingel werden in der Cloud gespeichert und setzen AI Guard voraus.* Einfacher installieren, seltener laden Lock Ultra Max wird auf einen kompatiblen Schließzylinder aufgesetzt. Die Vision-Türklingel lässt sich ankleben oder anschrauben. Ihr herausnehmbarer Akku kann geladen werden, während der interne Akku im Gerät bleibt. Ein drei Meter langes Kabel ermöglicht es, die Außenkamera unter einem Dachvorsprung anzubringen und das Solarpanel in direktem Sonnenlicht zu platzieren. Preise und Verfügbarkeit Das Set aus SwitchBot Solar-Pan/Tilt Kamera 2K und Monitorstation ist ab dem 17. November 2026 im offiziellen SwitchBot-Onlineshop erhältlich . Die Preise beginnen bei 199,99 EUR. Am selben Tag bietet SwitchBot die Kombination aus Lock Ultra Max und Vision-Türklingel für 319,99 EUR in seinem Onlineshop an. Bei Amazon sind beide Produkte in Kürze erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website . Folgen Sie SwitchBot auf X , Instagram , Facebook und YouTube . *Für die lokale Kameraaufzeichnung ist eine separat erhältliche microSD-Karte mit FAT32-Formatierung und bis zu 512 GB erforderlich. Fernzugriff und Cloud-Dienste setzen eine Internetverbindung voraus. Pressemappe: SwitchBot - vernetzte Sicherheit fürs Zuhause View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-stellt-neue-vernetzte-sicherheitslosung-furs-zuhause-vor-302942085.html



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