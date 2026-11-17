Sachwerte, Haftpflicht, Cyber, Fuhrpark und Betriebsunterbrechung werden in der Gewerbeberatung häufig getrennt betrachtet. Entscheidend ist nicht der einzelne Schaden, sondern welche betriebliche Leistung ausfällt, wann daraus ein ernstes Problem entsteht und wie der Wiederanlauf gelingt. Ein Artikel von Nikolaus Stapels, Cyber-Risk-Experte, Gewerbespezialist und Inhaber Nikolaus Stapels Consulting & Training, SecuMetrixDie klassische Gewerbeberatung beginnt häufig bei Gebäuden, Maschinen, Waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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