MANILA (dpa-AFX) - Kurz vor seinem China-Besuch hat US-Präsident Donald Trump die Aufholjagd bei seltenen Erden betont. "Wir produzieren seltene Erden auf einem noch nie dagewesen Niveau", sagte Trump am Rande des Asean-Gipfels in Manila auf die Frage einer Journalistin, welche Botschaft er zu dem Thema an China habe. "Wir werden sie innerhalb von zehn Monaten einholen", betonte Trump.

"Alles, was wir brauchen, werden wir in zehn Monaten haben", fuhr er fort. Was genau er damit meint und welche Länder er zu der Produktion hinzuzählt, sagte Trump nicht. Die USA suchen seit längerem nach Kooperationen mit anderen Ländern, um sich von Hauptproduzent China unabhängiger zu machen.

Trump will im Anschluss an das Treffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) auf den Philippinen weiter nach China reisen, wo er am Donnerstag Staatschef Xi Jinping treffen wird. Im südchinesischen Shenzhen tagt ab Mittwoch der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).

Die Rolle seltener Erden



Seltene Erden entpuppten sich als Hauptstreitpunkt im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Peking hatte nach Trumps Zolleskalation im April vergangenen Jahres einige der in der Industrie dringend benötigten Metalle mit Exportkontrollen belegt und damit einen entscheidenden Hebel genutzt.

China ist weltweit der Hauptproduzent für seltene Erden. Die Rohstoffe werden in der Hightech- und Rüstungsbranche verbaut, weil sie für bestimmte Produkte wichtige Eigenschaften haben. Auch in Alltagsprodukten wie Smartphone-Bildschirmen oder Fernsehern, Antrieben von Elektromotoren, Halbleitern oder Turbinen stecken die Rohstoffe.

Insgesamt gibt es 17 Metalle, die wegen ihrer chemischen Zusammensetzung unter der Gruppe seltene Erden zusammengefasst sind. Zwar kommen seltene Erden, anders als ihr Name vermuten lässt, nicht unbedingt selten vor, doch die Förderung und Produktion gilt als umweltschädlich. China hat sich auf das Verfahren spezialisiert. Daneben produzieren auch Brasilien, Indien oder Australien seltene Erden./rin/DP/mis