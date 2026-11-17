Hannover (ots) -Lehrermangel, Unterrichtsausfälle und wachsende Lernrückstände stellen das deutsche Bildungssystem vor große Herausforderungen. Gleichzeitig entstehen durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung neue Anforderungen an die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Für Unternehmer und pädagogische Fachkräfte eröffnet das interessante Perspektiven. Doch mit klassischer Nachhilfe allein lässt sich der veränderte Bedarf kaum noch abdecken. Was müssen Bildungsanbieter also künftig leisten?Viele Menschen, die sich mit einem eigenen Nachhilfeinstitut selbstständig machen möchten, sehen im steigenden Bedarf an zusätzlicher Lernförderung eine attraktive Geschäftsmöglichkeit. Schließlich benötigen immer mehr Familien Unterstützung, weil Schulen angesichts hoher Belastungen und begrenzter personeller Kapazitäten nicht jedem Kind die notwendige Aufmerksamkeit widmen können. Doch die wachsende Nachfrage allein macht ein Nachhilfeinstitut noch nicht zu einem tragfähigen Geschäftsmodell. Wer sich bei der Gründung vor allem darauf konzentriert, Schüler zu gewinnen und Unterricht anzubieten, unterschätzt schnell die Anforderungen, die mit dem Aufbau eines eigenen Bildungsstandorts verbunden sind. "Am Anfang sieht vieles nach einer vielversprechenden Geschäftsidee aus. Ob daraus ein erfolgreiches Unternehmen wird, zeigt sich aber erst im laufenden Betrieb. Wer dafür nicht von Anfang an die richtigen Voraussetzungen schafft, riskiert hohe Kosten, organisatorische Schwierigkeiten und im schlimmsten Fall das Scheitern seines Standorts", warnt Johann Nowak von der Bestnote Franchise GmbH."Ein zukunftsfähiges Bildungsangebot muss Kindern mehr bieten als die bloße Wiederholung des Schulstoffs. Entscheidend sind individuelle Förderung, feste Bezugspersonen und ein Umfeld, in dem Lernen wieder positiv erlebt wird", erklärt Johann Nowak. Der Experte kennt die Herausforderungen des Nachhilfemarktes aus eigener Erfahrung. Beim Aufbau seiner Nachhilfeangebote stellte Johann Nowak fest, dass viele bestehende Konzepte weder den Bedürfnissen der Schüler noch den Anforderungen eines wirtschaftlich tragfähigen Betriebs ausreichend gerecht werden. Deshalb gründete er mit seinem Team die Bestnote Franchise GmbH. Das Unternehmen verbindet moderne Lernförderung mit klaren betrieblichen Strukturen und unterstützt Gründer dabei, ein eigenes Nachhilfeinstitut aufzubauen, ohne sämtliche Prozesse selbst entwickeln zu müssen.Ganztagsbetreuung verändert den Bedarf an Nachhilfe und LernförderungMit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung verändert sich nicht nur die Zeit, die Kinder außerhalb ihres Elternhauses verbringen, sondern auch die Rolle ergänzender Bildungsangebote. Wenn Schüler einen größeren Teil ihres Tages in der Schule oder in schulnahen Einrichtungen verbringen, müssen Hausaufgabenbetreuung und individuelle Lernförderung stärker aufeinander abgestimmt werden. Denn eine längere Betreuungszeit bedeutet nicht automatisch, dass bestehende Lernrückstände aufgearbeitet oder Schwierigkeiten frühzeitig erkannt werden. Für Nachhilfeanbieter entsteht daraus die Aufgabe, Kinder nicht mehr nur punktuell auf Klassenarbeiten vorzubereiten, sondern sie kontinuierlich bei ihrer schulischen Entwicklung zu begleiten. Gerade jüngere Schüler benötigen dafür feste Ansprechpartner, die ihre Fortschritte verfolgen und bei Bedarf gezielt eingreifen können.Wie eine solche Begleitung aussehen kann, zeigt das Konzept der Bestnote Franchise GmbH. Das Unternehmen bietet Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung von der ersten Klasse bis zum Abitur an und setzt dabei auf kleine, möglichst homogene Lerngruppen sowie Einzelunterricht. So können Lehrkräfte unterschiedliche Lernstände berücksichtigen und Schwierigkeiten aufgreifen, die beispielsweise bei der Bearbeitung von Hausaufgaben sichtbar werden. Der Unterricht findet sowohl in den Instituten als auch bei den Familien zu Hause statt. Damit schafft das Team der Bestnote Franchise GmbH ein flexibles Angebot, das sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen und Tagesabläufen der Familien orientiert.Darüber hinaus verfolgt Johann Nowak das Ziel, die Wahrnehmung von Nachhilfe zu verändern. Viele Kinder verbinden zusätzliche Unterrichtsstunden mit schlechten Noten und schulischen Misserfolgen. Die Bestnote Franchise GmbH setzt deshalb auf ein 90/10-Konzept, bei dem 90 Prozent auf Bildung und zehn Prozent auf gemeinsame Aktivitäten entfallen. Dazu gehören beispielsweise Sportangebote, Kinobesuche, Zoobesuche oder andere Veranstaltungen. Solche Erlebnisse sollen dazu beitragen, dass Schüler Vertrauen aufbauen, motiviert bleiben und die Lernförderung nicht als zusätzliche Belastung empfinden.Warum ein gutes Bildungskonzept allein noch keinen erfolgreichen Standort ausmachtDamit ein solches Bildungsangebot im Alltag funktioniert, reicht ein durchdachtes Unterrichtskonzept allein allerdings nicht aus. Wer Hausaufgabenbetreuung, Einzelunterricht und kleine Lerngruppen miteinander verbinden möchte, braucht auch die passenden Räumlichkeiten. Bei der Bestnote Franchise GmbH umfasst ein typischer Standort deshalb etwa 120 bis 150 Quadratmeter mit mehreren Lernräumen. Die hellen, modern gestalteten Institute bieten genügend Platz, um unterschiedliche Unterrichtsformen parallel anzubieten. Gleichzeitig entsteht eine Umgebung, in der sich Schüler wohlfühlen und Eltern ihre Kinder gut aufgehoben wissen.Neben der räumlichen Ausstattung entscheidet vor allem die Personalstruktur darüber, wie verlässlich ein Institut seine Schüler betreuen kann. Während viele Nachhilfeanbieter auf freiberufliche Honorarkräfte zurückgreifen, beschäftigt die Bestnote Franchise GmbH ausschließlich festangestellte Lehrkräfte. "Wir wollten von Anfang an ein Modell schaffen, bei dem wir uns nicht jede Woche aufs Neue fragen müssen, wer den Unterricht übernimmt. Denn diese Unsicherheit macht es schwer, Familien eine Betreuung anzubieten, auf die sie sich wirklich verlassen können", erklärt Johann Nowak. Die Lehrkräfte werden nach fachlichen und pädagogischen Kriterien ausgewählt und durchlaufen eine Zertifizierung. Gleichzeitig reduziert das Unternehmen durch die Festanstellung bestimmte rechtliche Risiken, die beim Einsatz von Honorarkräften entstehen können. Ein vollständig entwickelter Standort mit etwa 100 bis 120 Schülern beschäftigt durchschnittlich rund zehn Lehrkräfte.Die organisatorischen Herausforderungen beim Aufbau eines NachhilfeinstitutsMit steigender Schülerzahl müssen Unterrichtsplanung, Elternkommunikation und Verwaltung zunehmend ineinandergreifen. Unterrichtszeiten müssen abgestimmt, neue Schüler aufgenommen und individuelle Förderbedarfe berücksichtigt werden. Hinzu kommen Gespräche mit Eltern und die Verwaltung laufender Verträge. Was bei wenigen Schülern noch unkompliziert funktioniert, kann mit zunehmender Auslastung schnell unübersichtlich werden. Deshalb setzt die Bestnote Franchise GmbH auf feste Abläufe, die den täglichen Betrieb erleichtern und mit dem Standort mitwachsen können.Wie wichtig solche Strukturen sind, zeigt sich auch bei der Finanzierung zusätzlicher Lernförderung. Denn nicht jede Familie kann sich regelmäßige Nachhilfe aus eigenen Mitteln leisten. Über das staatliche Bildungs- und Teilhabepaket können Kinder aus einkommensschwächeren Familien unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Unterstützung erhalten. Allerdings unterscheiden sich die zuständigen Stellen und Bewilligungsverfahren je nach Region, was für unerfahrene Anbieter zusätzlichen Aufwand bedeutet. Die Bestnote Franchise GmbH kennt diese Anforderungen aus der Praxis und rechnet entsprechende Leistungen direkt mit den Behörden ab. Damit können auch Familien erreicht werden, für die private Nachhilfe andernfalls nur schwer finanzierbar wäre. Zugleich profitieren Betreiber von bestehenden Verfahren, statt sich sämtliche Abläufe selbst erarbeiten zu müssen.Bestnote Franchise GmbH: Mit einem erprobten Konzept in die SelbstständigkeitFür Unternehmer, junge Akademiker und pädagogische Fachkräfte, die im Bildungsmarkt Fuß fassen möchten, stellt sich damit vor allem die Frage, wie sich ein eigenes Institut ohne langwierige Entwicklungs- und Erprobungsphasen aufbauen lässt. Genau hier setzt das Franchisemodell der Bestnote Franchise GmbH an. Gründer können unter einer etablierten Marke starten und auf ein Konzept zurückgreifen, das bereits im praktischen Nachhilfebetrieb entwickelt wurde. Der Einstieg erfolgt in der Regel mit einer schlanken Struktur, häufig zunächst als Einzelbetreiber mit ein bis zwei Lehrkräften. Mit zunehmender Nachfrage lässt sich der Standort schrittweise ausbauen. Dabei profitieren Franchisepartner von den Erfahrungen des Unternehmens, während sie die Verantwortung für ihren eigenen Betrieb behalten.Bis 2030 möchte die Bestnote Franchise GmbH auf diese Weise ein Netzwerk von rund 100 Standorten in Deutschland aufbauen. Dabei richtet sich das Angebot nicht nur an Menschen, die erstmals den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, sondern auch an bestehende Nachhilfeanbieter, die ihr Geschäft weiterentwickeln möchten. Für Johann Nowak steht hinter den Expansionsplänen jedoch mehr als die Vergrößerung des Unternehmens: "Wir wollen zeigen, dass Nachhilfe heute ganz anders gedacht werden kann. Wenn wir es schaffen, Kindern wieder Freude am Lernen zu vermitteln und gleichzeitig Menschen die Möglichkeit geben, sich mit einem sinnvollen Geschäftsmodell selbstständig zu machen, haben wir etwas erreicht, das weit über die Eröffnung neuer Standorte hinausgeht", fasst Johann Nowak zusammen.Sie möchten sich mit einem eigenen Nachhilfeinstitut selbstständig machen und dabei auf erprobte Strukturen zurückgreifen? Dann melden Sie sich jetzt bei Johann Nowak von der Bestnote Franchise GmbH (https://bestnote-nachhilfe.de/) und informieren Sie sich über die Möglichkeiten einer Franchisepartnerschaft!Pressekontakt:Bestnote Franchise GmbHVertreten durch die Geschäftsführung: Wartan Margarjan, Johann Nowak, Jan Hoppe, Roman Zimmermann, Tung PhungE-Mail: info@bestnote-nachhilfe.deWebsite: https://bestnote-nachhilfe.de/Original-Content von: Bestnote Franchise GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182899/6392374