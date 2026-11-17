Nürnberg (ots) -Die Sparda-Bank Nürnberg eG überzeugt sowohl mit ihrem Leistungsangebot als auch mit ihrer Beratungsqualität. Das zeigen zwei aktuelle Auszeichnungen.Was eine gute Bank auszeichnetFür die Studie "Beste Banken in Bayern 2026" wurden insgesamt 55 Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, PSD-Banken und Sparda-Banken in 15 bayerischen Städten und Metropolregionen untersucht. Bewertet wurden mit unterschiedlicher Gewichtung dieKonditionen für ein Girokonto (60 Prozent), das Produktspektrum (20 Prozent) sowie die Serviceangebote (20 Prozent). Besonders überzeugen kann die Sparda-Bank Nürnberg eG mit ihren attraktiven Konditionen und ihrem vielfältigen Produktspektrum. In beiden Bereichen zählt die Genossenschaftsbank zu den bestbewerteten Instituten Bayerns. Die zweite Auszeichnung richtet den Blick auf die Beratungsqualität. Für die FOCUS MONEY-Studie wertete ServiceValue mehr als 98.000 Verbraucherurteile zu 854 Anbietern aus 31 Branchen aus. Die Sparda-Bank Nürnberg eG wird dabei in der Kategorie "Banken (regional)" mit dem Prädikat "Hohe Beratungsqualität" geführt. Die Kriterien für eine Top-Beratung setzten sich aus Transparenz, Kompetenz und Lösungsorientierung zusammen.Verwurzelt in der Region, nah an den MenschenAls Genossenschaftsbank ist die Sparda-Bank Nürnberg eG eng mit Nordbayern verbunden. Ihre regionale Präsenz und die Nähe zu den Menschen prägen ihren Anspruch, Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebensphasen zu begleiten - vom ersten Girokonto über den Vermögensaufbau und die Finanzierung des eigenen Zuhauses bis hin zur Altersvorsorge. Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank begleitet die Sparda-Bank Nürnberg eG ihre Kundinnen und Kunden deshalb auch weiterhin im engen persönlichen Austausch und steht ihnen bei ihren finanziellen Vorhaben verlässlich zur Seite.Pressekontakt:KONTEXT public relations GmbHAlice VicentiniGustav-Weißkopf-Straße 790768 Fürthalice.vicentini@kontext.com0911/97 47 815Original-Content von: Sparda-Bank Nürnberg eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182708/6392388