NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Mit Blick auf Investments in die Branche hob Irving Ryanair und IAG als "besonders gut geschützt" hervor. Beide dürften sowohl von sinkenden als auch von weiter hohen Treibstoffpreisen profitieren. Denn bei hohen Kerosinpreisen gerieten schwächere Wettbewerber stärker unter Druck./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC





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