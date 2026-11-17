Berlin (ots) -Im Jahr 2025 wurden in Deutschland erstmals strombasierte Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs (RFNBO) auf die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) angerechnet. Nach der vorläufigen Statistik der Generalzolldirektion wurden 693 Tonnen Wasserstoff berücksichtigt. Sie vermieden 22.552 Tonnen CO2-Äquivalent. Die THG-Quote insgesamt wurde erfüllt.Die erfüllte Quote lag bei 10,93 Prozent und damit über dem Zielwert von 10,6 Prozent. Alle berücksichtigten Erfüllungsoptionen minderten die Emissionen um rund 16,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. 693 Tonnen Wasserstoff entsprechen rund 0,14 Prozent dieser Minderung. Die Menge liefert den ersten statistischen Nachweis für RFNBOs im deutschen Kraftstoffmarkt und zeigt, dass die Quote Nachfrage auslöst und Marktteilnehmer entsprechende Mengen in Verkehr bringen. Zugleich bestätigt die Erfüllung der Gesamtquote, dass die Zielvorgaben erreichbar sind.Mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der THG-Quote hat der Bundestag im April 2026 eine RFNBO-Quote von 1,5 Prozent für 2030, 3 Prozent für 2032 und 10 Prozent für 2040 beschlossen. Die Gesamt-THG-Quote steigt bis 2040 auf 65 Prozent. Weltweit zielen mehr als 300 eFuels-Projekte auf den Transportsektor, mehr als 120 Unternehmen planen einen Produktionshochlauf bis 2030. Die gesetzlich verankerte Nachfrage schafft für diese Vorhaben eine Grundlage für Investitionsentscheidungen.Ralf Diemer, Hauptgeschäftsführer der eFuel Alliance, begrüßt: "Das vergangene Jahr zeigt, dass allein die Aussicht auf verbindliche Quoten eine Nachfrage erzeugt und erste RFNBO-Mengen in den Markt bringt. Der Mechanismus funktioniert und lässt sich mit steigenden Quoten skalieren."Auf EU-Ebene steht die Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED IV) an. Die Erfahrungen aus Deutschland sprechen dafür, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten an verbindlichen Quoten für erneuerbare Kraftstoffe festhalten. Verlässliche Vorgaben ermöglichen Investitionssicherheit und den weiteren Markthochlauf von eFuels und grünem Wasserstoff im Verkehrssektor.Die eFuel Alliance e.V.Die eFuel Alliance ist eine Interessengemeinschaft, die sich für die politische und gesellschaftliche Akzeptanz von eFuels und für deren Zulassung einsetzt. Wir vertreten mehr als 160 Unternehmen, Verbände und Verbraucherorganisationen entlang der Wertschöpfungskette der eFuel-Produktion. Wir stehen für einen fairen Wettbewerb und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle relevanten Emissionsminderungslösungen. Wir bekennen uns klar zu mehr Klimaschutz und wollen erreichen, dass der bedeutende Beitrag von eFuels zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz breit anerkannt wird. Unser Ziel ist es, die industrielle Produktion und breite Nutzung von CO2-neutralen Kraftstoffen aus erneuerbaren Energiequellen zu ermöglichen.Pressekontakt:Jan Wehrholdwehrhold@efuel-alliance.eu+49 160 6585763Original-Content von: eFuel Alliance e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153511/6392398