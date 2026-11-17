DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland steigen im November unerwartet

Die Erwartungen von Finanzinvestoren für die deutsche Konjunktur haben sich im November entgegen den Erwartungen aufgehellt, wobei auch die Lagebeurteilung anzog. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf plus 35,6 (Oktober: plus 28,1) Punkte, wie das ZEW mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem unveränderten Indexwert von 28,1 gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage stieg auf minus 33,2 (minus 35,9) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 33,0 Punkte prognostiziert.

EU erwartet anhaltende Widerstandskraft dank Exportimpulsen durch KI

Die europäische Wirtschaft dürfte sich angesichts einer länger als erwartet anhaltenden Phase hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig zeigen. Wie die Europäische Union am Dienstag mitteilte, erhalten die Exporte durch den Investitionsboom im Bereich der Künstliche Intelligenz (KI) Auftrieb. In einem halbjährlichen Bericht über die Wirtschaft des Blocks warnte die Europäische Union jedoch davor, dass sich die Haushaltsdefizite weiter ausweiten dürften. Dies sei teilweise auf einen Anstieg der Zinszahlungen infolge gestiegener Renditen von Staatsanleihen zurückzuführen.

Deutschland unterstützt De Cos als EZB-Präsidenten - Agentur

Deutschland unterstützt offenbar die Kandidatur des Spaniers Pablo Hernandez de Cos für den Posten des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB). Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einziger Konkurrent des Spaniers ist der Niederländer Klaas Knot. Bloomberg berichtet ebenfalls unter Verweis auf informierte Personen, dass De Cos Unterstützung aus Deutschland bekomme, das seinerseits den Ökonomen Markus Brunnermeier als Nachfolger des im Frühjahr ausscheidenden EZB-Chefvolksiwrts Philip Lane nominieren wolle. Offiziell müssen die Vorschläge, die außerdem die Nachfolge von EZB-Direktorin Isabel Schnabel betreffen, bis Mittwoch eingereicht werden.

Britische Arbeitsmarktdaten dürften Zinserhöhung der BOE kaum verhindern

Die jüngsten britischen Arbeitsmarktdaten zeigen, dass der Arbeitsmarkt widerstandsfähig bleibt, und dürften die Bank of England kaum von einer Zinserhöhung abhalten, schreibt Felix Feather von Aberdeen in einer Research Note. Die britische Arbeitslosenquote ist in den drei Monaten bis September auf 4,6 Prozent gesunken, nach 4,7 Prozent in den drei Monaten bis August. Die Märkte preisen laut Daten von LSEG eine Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent für eine Zinserhöhung der BOE im Dezember ein.

Verkäufe bestehender Eigenheime in Kanada steigen im Oktober um 0,3 Prozent leicht an

Die Verkäufe bestehender Eigenheime in Kanada sind im vergangenen Monat vor der traditionell ruhigeren Winterperiode leicht gestiegen. Allerdings bleibt die Aktivität im Vergleich zum Vorjahr drastisch rückläufig. Auf nationaler Ebene stiegen die Wiederverkäufe von Eigenheimen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Dies machte den Rückgang um 2,3 Prozent im Vormonat und das Minus von 0,7 Prozent im August teilweise wieder wett, wie die Canadian Real Estate Association am Dienstag mitteilte.

Ölpreise geben nach - Fokus verlagert sich auf Marktüberschuss

Die Ölpreise sinken aufgrund wachsender Erwartungen eines sich im nächsten Jahr ausweitenden Angebotsüberschusses, ungeachtet anhaltender Sorgen über fortdauernde Angriffe im Nahen Osten. Brent-Rohöl verbilligt sich um 0,5 Prozent auf 91,93 US-Dollar je Barrel, während WTI um 0,5 Prozent schwächer bei 85,29 US-Dollar je Barrel gehandelt wird. Die Referenzsorten haben im Monatsverlauf jeweils um rund 16 Prozent bzw. 14 Prozent nachgegeben. Allerdings "seien die Angebotsströme längerfristig nicht tragbar", meinen die Analysten von ANZ. "Die Logistik steht unter Druck, während Angebot, Lagerbestände, Raffination und effektive Reservekapazitäten anfällig sind."

DJG/DJN/apo

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November 17, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)

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