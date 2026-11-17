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30 Jahre Deutsches Eigenkapitalforum: MC Services erneut Partner und Gastgeber der Presselounge



17.11.2026 / 14:00 CET/CEST

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30 Jahre Deutsches Eigenkapitalforum: MC Services erneut Partner und Gastgeber der Presselounge

München, 17. November 2026: Die MC Services AG, eine internationale Public- und Investor-Relations-Agentur, setzt ihre langjährige Partnerschaft mit der Deutschen Börse fort und übernimmt auch beim diesjährigen Deutschen Eigenkapitalforum (EKF) die Betreuung der Presselounge. Die Konferenz feiert 2026 ihr 30-jähriges Bestehen und bringt vom 23. bis 25. November im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main erneut Unternehmen, Investoren, Analysten und Medienvertreter zusammen. Das Deutsche Eigenkapitalforum ist eine der wichtigsten bankenunabhängigen Kapitalmarktkonferenzen in Europa und hat Strahlkraft für internationale Unternehmen und Investoren. Das von der Deutschen Börse AG organisierte Forum bietet Aktien- und Anleiheemittenten eine zentrale Plattform für den Dialog mit institutionellen Investoren, Family Offices, Analysten und Medien sowie weiteren Kapitalmarktteilnehmern. Im Jubiläumsjahr können neue Rekorde bei den teilnehmenden gelisteten Unternehmen von fast 270 Emittenten aus dem In- und Ausland gefeiert werden. Das Programm umfasst knapp 200 Unternehmenspräsentationen, über 5.000 Einzelgespräche und Panel-Diskussionen zu aktuellen Kapitalmarktthemen. Dieses Jahr stehen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, geopolitische und wirtschaftliche Disruption, der Wandel von Unternehmensführung und Investor Relations sowie die Unternehmensfinanzierung von Small und Mid Caps im Fokus. "30 Jahre Deutsches Eigenkapitalforum spiegeln drei Jahrzehnte des Wandels an den Kapitalmärkten wider. Technologische Entwicklungen, veränderte Finanzierungsbedingungen und wachsende Anforderungen von Investoren stellen Unternehmen immer wieder vor Herausforderungen und eröffnen zugleich neue Chancen. Was dabei unverändert bleibt, ist die Bedeutung offener, glaubwürdiger Kommunikation und des persönlichen Austauschs", sagte Katja Arnold, Managing Partner der MC Services AG. "Wir freuen uns, diese traditionsreiche Veranstaltung auch im Jubiläumsjahr als Partner der Deutschen Börse zu begleiten und mit unserer Presselounge einen Ort für den direkten Dialog zwischen Unternehmen und Medien zu schaffen." MC Services lädt Wirtschafts- und Finanzjournalistinnen und -journalisten zur Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum und zum Besuch der konferenzeigenen Presselounge ein. Dort haben Medienvertreter die Möglichkeit, Interviews oder Hintergrundgespräche mit dem Management der teilnehmenden Unternehmen zu führen und in einem professionellen Umfeld zu arbeiten. MC Services unterstützt bei der Akkreditierung und steht den Journalistinnen und Journalisten während der gesamten Veranstaltung als Ansprechpartner zur Verfügung. Über MC Services AG MC Services AG ist eine führende internationale Corporate Communications und Investor Relations Beratung. Seit 1999 unterstützen wir innovative Unternehmen aus den Bereichen Healthcare und Technologie sowie Venture-Capital-Gesellschaften dabei, ihre Sichtbarkeit zu stärken, die strategische Ausrichtung zu schärfen und komplexe wissenschaftliche Innovationen in eine klare, überzeugende Positionierung zu übersetzen. Wir beraten unsere Kunden bei der Kommunikation mit Industriepartnern, Investoren und weiteren wichtigen Stakeholdern sowie beim gezielten Ausbau ihrer Präsenz in wettbewerbsintensiven internationalen Märkten. Unser Team aus rund 40 Kommunikationstalenten verbindet fundiertes Wissen aus Wissenschaft, Finanzen, Journalismus und Marketing - global vernetzt an unseren Standorten in München, Düsseldorf, Berlin, London und Boston. Mit unserem starken europäischen Fundament und unserer internationalen Perspektive begleiten wir Kunden in Europa ebenso wie in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Unser Leistungsspektrum umfasst Unternehmenskommunikation, Investor Relations und Investor Access sowie Brand- und Marketingaktivitäten. Auf dieser Basis entwickeln wir maßgeschneiderte Strategien für jede Phase der Unternehmensentwicklung - ob privat oder börsennotiert, vor der Markteinführung oder bereits am Markt etabliert. www.mc-services.eu Kontakt Kaja Skorka

MC Services AG

T.: +49 89 210 228 0

E-Mail: EKF@mc-services.eu

www.mc-services.eu



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