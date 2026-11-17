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Kraftvoll und vielseitig: Der VinFast VF 6 ist der ideale Begleiter für junge Familien



17.11.2026 / 14:00 CET/CEST

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VinFast VF 6 ab monatlich 131 Euro1erhältlich PARIS, Nov. 17, 2026 /PRNewswire/ -- Der VinFast VF 6 ist ein kompakter vollelektrischer SUV, der sich nahtlos in den Familienalltag einfügt. Dank eines günstigen neuen Leasingangebots passt der VF 6, in Europa entwickelt und in Vietnam gebaut, nun auch in noch mehr Budgets. Der VF 6 Eco vereint moderne Technologie, fortschrittliche Sicherheitsausstattung und Alltagstauglichkeit in einem stilvollen, effizienten Gesamtpaket. Für begrenzte Zeit ist der VF 6 Eco bereits ab 131 Euro monatlich bei teilnehmenden VinFast-Händlern in Deutschland erhältlich. Der noch leistungsstärkere und beeindruckend gut ausgestattete VF 6 Plus kann in diesem Zeitraum bereits ab 212 Euro monatlich² geleast werden. Mehr Informationen zu Händlerstandorten und verfügbaren Modellen sind im VinFast locator zu finden. Den VF 6 entdecken Der in Italien entwickelte und für den dichten europäischen Straßenverkehr optimierte VF 6 vereint fortschrittliche Sicherheitstechnologie, eine großzügige Serienausstattung und einen umfassenden Garantieschutz in einem kompakten, vollelektrischen SUV. Der kompakte eSUV schützt die Insassen mit insgesamt 22 Fahrerassistenzsystemen sowie acht Airbags und verfügt über eine großzügige Serienausstattung, darunter eine 360-Grad-Kamera, einen 12,9-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole sowie kabelloses Apple CarPlay und Android Auto. Das Plus-Modell bietet serienmäßig zusätzliche Ausstattungsmerkmale wie ein Head-up-Display, ein Panorama-Dach über die gesamte Fahrzeuglänge und beheizbare Vordersitze. Für beide Modelle gilt eine Fahrzeuggarantie von sieben Jahren beziehungsweise 160.000 Kilometern. Für die 59,6-kWh-Batterie gilt für Privatkunden eine Garantie von acht Jahren ohne Kilometerbegrenzung (bei gewerblicher Nutzung auf 160.000 Kilometer begrenzt). Der VF 6 Eco wird von einem 130-kW-Elektromotor mit einem Drehmoment von 250 Nm angetrieben und bietet eine kombinierte Reichweite von bis zu 410 Kilometern. Beim VF 6 Plus steigen die Leistung auf 150 kW und das Drehmoment auf 310 Nm; dieses Modell erreicht eine kombinierte Reichweite von bis zu 379 Kilometern. Der VF 6 Eco ist ab 131 Euro pro Monat und der VF 6 Plus ab 212 Euro pro Monat erhältlich, jeweils im Rahmen eines 36-monatigen Leasingvertrags mit einer jährlichen Kilometerpauschale von 10.000 Kilometern und einer Anzahlung von 6.000 Euro. Beide Modelle kommen für eine deutsche staatliche Elektroauto-Förderung von bis zu 6.000 Euro in Frage, sofern die Kunden die geltenden Förderkriterien erfüllen. Starke Unterstützung für VinFast-Kunden VinFast betreut seine Kunden in Deutschland über ein Netzwerk von spezialisierten Servicestellen, deren geschultes Personal für Wartungsarbeiten, komplexe Reparaturen und Garantieleistungen qualifiziert ist. Zum Beispiel: 15 Standorte mit umfassendem Serviceangebot in ganz Deutschland bieten fachkundige Betreuung für VinFast-Fahrzeuge, darunter neun ATU-Servicezentren und sechs autorisierte Händlerwerkstätten.

Standorte mit umfassendem Serviceangebot in ganz Deutschland bieten fachkundige Betreuung für VinFast-Fahrzeuge, darunter neun ATU-Servicezentren und sechs autorisierte Händlerwerkstätten. Über 1,000,000 Plugsurfing Ladepunkte in Europa.

Plugsurfing Ladepunkte in Europa. Sieben Jahre Fahrzeuggarantie bis zu 160.000 km, mit einer achtjährigen Batteriegarantie ohne Kilometerbegrenzung für Privatkunden bzw. bis zu 160.000 km bei gewerblicher Nutzung. Hier finden Sie den nächstgelegenen teilnehmenden VinFast-Händler. 1 VF6 Eco "Ein freibleibendes, unverbindliches Leasingangebot der akf leasing GmbH & Co KG, Am Diek 50, 42277 Wuppertal, für Verbraucher. Dieses entspricht zugleich dem 2/3-Beispiel gemäß § 17 Abs. 4 PAngV. Die genannten Beträge verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Es besteht die Verpflichtung, zum Abschluss einer Vollkaskoversicherung für das Fahrzeug. Fahrzeuggesamtpreis 34.990 €, zzgl. Überführungskosten, Leasingsonderzahlung 6.000 €, Gesamtfahrleistung (km) 30.000, Laufzeit 36 Monate, Monatsrate à 131,00 €. Angebot gültig bis 31.12.2026. VinFast steht in keiner gesellschaftsrechtlichen Verbindung zur akf leasing GmbH & Co KG oder deren Tochtergesellschaften. Alle Finanzprodukte werden von akf leasing GmbH & Co KG angeboten." 2 VF6 Plus "Ein freibleibendes, unverbindliches Leasingangebot der akf leasing GmbH & Co KG, Am Diek 50, 42277 Wuppertal, für Verbraucher. Dieses entspricht zugleich dem 2/3-Beispiel gemäß § 17 Abs. 4 PAngV. Die genannten Beträge verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Es besteht die Verpflichtung, zum Abschluss einer Vollkaskoversicherung für das Fahrzeug. Fahrzeuggesamtpreis 38.990 €, zzgl. Überführungskosten, Leasingsonderzahlung 6.000 €, Gesamtfahrleistung (km) 30.000, Laufzeit 36 Monate, Monatsrate à 212,00 €. Angebot gültig bis 31.12.2026. VinFast steht in keiner gesellschaftsrechtlichen Verbindung zur akf leasing GmbH & Co KG oder deren Tochtergesellschaften. Alle Finanzprodukte werden von akf leasing GmbH & Co KG angeboten." View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kraftvoll-und-vielseitig-der-vinfast-vf-6-ist-der-ideale-begleiter-fur-junge-familien-302942133.html



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